Inzaghi ha deciso: doppia rinuncia per riavere Lukaku

Simone Inzaghi è disposto a fare un doppio sacrificio pur di riavere subito Romelu Lukaku: Inter al lavoro per accontentare il tecnico

In questo inizio di calciomercato è l’Inter il club che si sta muovendo maggiormente tra le big italiane. Mentre Marcelo Brozovic si appresta a volare al Al-Nassr, la priorità indicata da Simone Inzaghi alla dirigenza meneghina si chiama Romelu Lukaku.

Il belga è tornato al Chelsea dopo l’anno in prestito in nerazzurro, ma la sua mente è rimasta a Milano. Nonostante il grande pressing dall’Arabia, con il club londinese che accetterebbe di buon grado di cederlo ai sauditi, Big Rom ha espresso la propria volontà di tornare a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Per riuscire a riaverlo a disposizione, Simone Inzaghi sarebbe disposto anche ad una doppia pesante rinuncia.

Onana allo United e rinnovo in stand-by: Inzaghi fa tutto per Lukaku

L’arrivo di Marcus Thuram, atteso giovedì per le visite mediche e la firma con l’Inter, non completerà l’attacco nerazzurro: Simone Inzaghi vuole riavere assolutamente anche Romelu Lukaku.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico emiliano avrebbe messo al corrente la dirigenza che sarebbe disposto ad iniziare la stagione in scadenza di contratto pur di avere subito Lukaku a disposizione. Inzaghi può mettere in stand-by il proprio rinnovo di contratto, in scadenza al 30 giugno 2024, perché il ritorno del belga rappresenta la priorità assoluta. Il Chelsea, però, al momento non vorrebbe lasciarlo partire con un nuovo prestito, ma vorrebbe una cessione a titolo definitivo.

Per riuscire a convincere i ‘Blues’ servono 40 milioni di euro, che al momento sono considerati troppi in quel di Milano. La dirigenza nerazzurra attende che il prezzo scenda un po’ prima di tentare l’assalto definitivo. Per riuscire ad avere il tesoretto necessario, poi, il club meneghino sarebbe disposto a lasciar partire André Onana. Sul portiere c’è in pressing il Manchester United, con l’Inter che attende la fatidica offerta da 50 milioni di euro per lasciar partire il proprio portiere. Dal tesoretto di Onana, poi, arriverebbero i soldi per riportare Lukaku a Milano a titolo definitivo. Simone Inzaghi è disposto a tutto per Big Rom.