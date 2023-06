Juventus, scenario clamoroso: scambio Vlahovic-Lukaku

Il mercato estivo rischia di vedere grande protagonista Romelu Lukaku; il belga potrebbe entrare in un clamorso scambio con Vlahovic

Juventus ed Inter hanno vissuto due stagioni decisamente diverse; i bianconeri non hanno raggiunto nessun obiettivo mentre i nerazzurri, nonostante la distanza in campionato dal Napoli, hanno portato a casa due trofei (Supercoppa e Coppa Italia) e sono andati ad un passo dalla conquista della Champions League.

Le due squadre, però, hanno avuto una cosa in comune ed è il rendimento dei loro centravanti; Vlahovic, a causa di una condizione fisica non eccellente e di un sistema di gioco che non ha esaltato le sue caratteristiche, ha deluso le aspettative. Da un giocatore del suo potenziale, infatti, ci si aspettava molto di più. Non è andata meglio al suo collega di reparto. La stagione di Lukaku, con la maglia dell’Inter, non è stata poi così indimenticabile; esclusi gli ultimi mesi, dopo è tornato ai suoi livelli, il centravanti belga ha faticato a mostrare le sue qualità.

Nella stagione del centravanti belga pesa, e non poco, l’errore commesso nella finale di Champions League quando, di testa, avrebbe potuto portare il match ai tempi supplementari. Entrambi vogliono mettersi alle spalle quanto successo nell’ultima stagione e riscattarsi per il bene di Juventus ed Inter; nel mercato, però, le possibilità sono infinite ed ecco che i due possono trovarsi al centro di un clamoroso scambio di mercato.

Vlahovic-Lukaku, possibile scambio: Milan beffato

Il mercato degli attaccanti potrebbe vedere protagonisti sia Vlahovic sia Lukaku; come riportato dal Telegraph, infatti, la Juventus è interessata al centravanti belga in caso di addio dell’ex Fiorentina. Qualora il talento serbo dovesse lasciare i bianconeri, Allegri avrebbe bisogno di un rinforzo per l’attacco e il profilo di Lukaku sembra essere quello ideale per forza fisica e capacità di attaccare la profondità.

Sempre stando a quanto riferisce il Telegraph, il Chelsea farebbe bingo con l’addio di Lukaku (non rientra nel progetto dei Blues) e un Vlahovic che potrebbe essere di grande aiuto per la rinascita del Chelsea che vuole riscattarsi dopo l’ultima, disastrosa, stagione. In una situazione del genere rischia di rimanere deluso il Milan. I rossoneri, considerando l’addio di Ibrahimovic e un Origi che ha deluso le aspettative, hanno bisogno di una punta che vada ad affiancare Giroud e rinforzi il reparto offensivo. Si era fatto anche il nome di Lukaku ma, viste le ultime indiscrezioni, il centravanti belga è molto difficile che possa vestire la maglia rossonera nel corso della prossima stagione.