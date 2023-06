Dal centrale al post Vlahovic: rivoluzione Juve con Allegri

La Juventus ha bisogno di rinforzare la rosa di Allegri per tornare a vincere il campionato dopo due stagioni decisamente complicate

Una stagione decisamente complicata quella che ha vissuto la Juventus; mai competitiva in campionato, fuori ai gironi di Champions ed eliminati in semifinale sia dalla Coppa Italia sia dall’Europa League. Per i bianconeri, ora, un solo obiettivo: dimenticare quanto successo il prima possibile e tornare immediatamente competitivi per lo scudetto.

Missione possibile a patto di muoversi bene sul mercato; la Juventus deve rinforzare la rosa di Allegri nel migliore dei modi. Non sarà semplice considerando la mancata qualificazione Champions ma i bianconeri hanno comunque la possibilità di attirare gente di talento. Il tecnico ha bisogno di diversi rinforzi per tornare ai vertici del calcio italiano.

In difesa, indipendentemente dalla scelta del modulo (la Juventus può decidere di tornare al 4-3-3 o restare sul 3-5-2) serve almeno un difensore centrale. Tolti Bremer e Gatti, infatti, i bianconeri devono fare i conti con le situazioni legate a Bonucci e Rugani. Il primo ha dimostrato, anche con la maglia della nazionale, di non essere più il centrale n grado di offrire il rendimento di un tempo.

Per quanto concerne Rugani, invece, il difensore è stato impiegato con il contagocce nell’ultima stagione e non possiamo escludere un suo addio in questa sessione estiva di mercato. Altro reparto da rinforzare è quello degli esterni e, da questo punto di vista, l’arrivo di Weah può essere fondamentale; i bianconeri, però, hanno bisogno di un altro esterno che vada a rinforzare la rosa di Allegri considerando le situazioni di Alex Sandro e Cuadrado.

Arriviamo al centrocampo dove bisogna andare a sostituire Paredes e bisogna monitorare la situazione di Pogba le cui condizioni fisiche restano una vera e propria incognita. Il mercato in mezzo al campo, però, sembra ruotare intorno a Rabiot; il centrocampista francese ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e la Juventus è in attesa di una risposta da parte del giocatore. Qualora il classe 1995 dovesse firmare il prolungamento di contratto, i bianconeri avrebbero bisogno di un solo centrocampista, in caso contrario ne servirebbero due.

Allegri, per l’attacco occhio a Vlahovic: gira tutto intorno a lui

Passiamo, ora, al reparto offensivo; in avanti la Juventus deve in primis trovare un giocatore che prenda il posto di Di Maria. Missione non semplice considerando le qualità dell’argentino. Se però parliamo di attacco non possiamo non pensare a Vlahovic; il centravanti ex Fiorentina ha vissuto una stagione complicata tra problemi fisici e un sistema di gioco che non lo ha esaltato.

Vlahovic, in questa sessione estiva di mercato, può partire ma serve una proposta importante per convincere la Juventus a lasciar partire il centravanti serbo. In caso di addio è normale che i bianconeri dovrebbero tornare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Il mercato sta per iniziare ufficialmente e la Juventus di Allegri deve essere grande protagonista se vuole tornare a dominare il calcio italiano.