Affare da 41 milioni: lascia la Juve per l’Arabia Saudita

Non solo le faraoniche offerte per Allegri: dall’Arabia Saudita guardano con interesse a un altro profilo della Juventus

L’Arabia Saudita guarda con particolare attenzione in casa Juventus. Nelle scorse ore il rilancio dell’Al-Hilal per Massimiliano Allegri e una faraonica offerta per il tecnico a 25 milioni di euro per le prossime tre stagioni.

Il livornese non sembra però orientato ad accettare e non cambia idea, forte della volontà di proseguire l’avventura alla guida dei bianconeri con un contratto in scadenza nel 2025. Oltre ad Allegri, i ricchissimi club sauditi avrebbero messo gli occhi su Alex Sandro che nelle scorse settimana ha prolungato di un anno il suo accordo con la ‘Vecchia Signora’. Per il brasiliano è scattato il rinnovo automatico alle stesse cifre: ovvero 6 milioni di euro, 11 lordi a stagione. L’ex Porto non è centrale nel progetto Juve e la dirigenza della Continassa sta cercando una soluzione per separarsi dal giocatore già questa estate.

Calciomercato Juventus, super ingaggio dall’Arabia Saudita per Alex Sandro

Per Alex Sandro solo sondaggi dalla Turchia con l’interesse del Galatasaray, più concreta sarebbe invece l’offensiva dall’Arabia Saudita come scrive stamane il ‘Corriere dello Sport’.

Per il nazionale verdeoro sarebbe pronto un contratto biennale a 15 milioni di euro netti a stagione, più del doppio rispetto all’ingaggio che percepisce attualmente sotto la Mole. Un’offerta allettante e sul quale Alex Sandro starebbe riflettendo. L’eventuale addio del difensore mancino classe ’91 permetterebbe alla Juventus di liberarsi di un ingaggio pesante e puntare su altri obiettivi per le fasce. Il Ds Manna sta chiudendo per Weah e tiene in caldo la pista Castagne, mentre dal Bologna è già rientrato Cambiaso. Inoltre, la ‘Vecchia Signora’ mantiene vivi i contatti con il Monza per Carlos Augusto sul quale c’è la concorrenza dell’Inter.