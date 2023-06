Tensione massima Lukaku: “Il Milan può accontentare il Chelsea”

Lukaku rischia di essere al centro di questa sessione di mercato; l’attaccante belga vuole l’Inter ma Il Milan monitora la situazione

La stagione dell’Inter ha avuto alti e bassi; in campionato i nerazzurri non sono riusciti ad essere protagonisti ai massimi livelli finendo troppo distanti dal Napoli capolista. Diverso il discorso nelle coppe dove i ragazzi di Inzaghi hanno vinto la Coppa Italia, la Supercoppa e sono andati ad un passo dal successo in Champions League dove si sono dovuti arrendere al Manchester City di Guardiola.

Diverse note positive nei nerazzurri ma anche giocatori che non sono riusciti a dare il giusto contributo; da questo punto di vista non possiamo non citare Lukaku. L’attaccante belga, esclusi gli ultimi mesi, ha faticato ad essere l’attaccante capace di risolvere le partite in qualsiasi momento. Nella stagione del centravanti pesa tantissimo l’errore nella finale di Champions quando, di testa, ha fallito il gol dell’uno a uno che avrebbe potuto portare il match ai supplementari.

Ora l’obiettivo di Lukaku è mettersi alle spalle una stagione dove non è stato al cento per cento e tornare, al massimo della forma, per il prossimo anno. Il dubbio da sciogliere è in quale squadra giocherà il classe 1993; il Chelsea, proprietario del cartellino, non sembra voler contare sull’attaccante per il futuro. La volontà del giocatore è restare all’Inter ma i nerazzurri, al momento, non possono soddisfare le richieste del club inglese. In uno scenario del genere potrebbe avere la meglio un’altra squadra italiana; stiamo parlando del Milan.

Lukaku, futuro in bilico: il Milan ci prova

Il Milan è alla ricerca di un centravanti visto l’addio di Ibrahimovic, un Origi che non ha pienamente convinto e l’età avanzata di Giroud a cui non si può chiedere di disputare tutte le partite. Ecco perché i rossoneri hanno bisogno di un attaccante che possa andare a rinforzare la rosa di Pioli del prossimo anno.

Nelle ultime ore si sta parlando sempre di più di Lukaku; il trasferimento del centravanti belga in rossonero avrebbe del clamoroso considerando il suo passato nell’Inter e la rivalità tra le due squadre di Milano. Secondo quanto riportato da Stefano Agresti de La Gazzetta dello Sport a Radio Radio “Il Milan hanno le possibilità per accontentare le richieste del Chelsea prendendolo a quaranta milioni“.

Una possibilità che nasce dalla cessione di Tonali al Newcastle con l’addio del centrocampista che porterà diversi milioni nelle casse del Milan. Sempre Stefano Agresti ha sottolineato come “ci sia tensione tra le due milanesi” e non potrebbe essere altrimenti visto la rivalità delle due squadre e il valore di un giocatore come Lukaku.