Napoli, erede Osimhen: giovane bomber o doppio colpo

Osimhen tra rinnovo e addio: il Napoli deve tutelarsi con un sostituto. C’è solo un calciatore pronto a prendere il suo posto.

Victor Osimhen è in vacanza in Nigeria a godersi il meritato relax dopo una stagione infinita ed estenuante. Ma quanto stimolante. Il calciatore del Napoli ha vinto il titolo di capocannoniere del campionato e ha raggiunto i quarti di finale di Champions League con la squadra.

Ha lasciato il segno in questa stagione, diventando il capopopolo della rivoluzione azzurra. Il masaniello nero di un’intera città, che ha ritrovato il Tricolore dopo 33 anni. Il primo dall’epoca di Maradona. Diego non è stato cancellato dalla memoria partenopea, ma Osimhen ha contribuito a regalare una gioia diversa alle nuove generazioni, che finalmente possono immedesimarsi nei campioni del presente. Oggi i bambini e tifosi del Napoli non diranno più di voler diventare come Maradona. I nuovi idoli sono Kvara e Osi.

Il futuro di Victor, però, resta avvolto in un alone di mistero. La società e il calciatore vorrebbero continuare per almeno un’altra stagione. De Laurentiis ha posto le basi per rinnovare il contratto di due anni, magari adeguando anche l’ingaggio. Nel frattempo, il telefono dell’agente dell’attaccante è un continuo squillare. Tutti vogliono Osimhen, dal Liverpool al PSG se Mbappé dovesse lasciare. E occhio al Real Madrid.

Osimhen-David, nuova staffetta dopo Lille? I numeri del canadese

Ma chi può sostituire Osimhen in caso di addio? Sarà un bel problema da risolvere per la dirigenza azzurra andare a pescare un nuovo attaccante che possa replicare le ottime prestazioni dell’ultimo anno del bomber nigeriano. In passato, De Laurentiis è riuscito sempre a sorprendere i suoi tifosi. L’acquisto di Quagliarella per cercare l’Europa; la scommessa Cavani; il Pipita Higuain; poi la scoperta interna Mertens e Milik. Infine, l’ingaggio di un giovanissimo Victor, appena sbocciato al Lille dopo 18 gol stagionali.

Dopo tre stagioni a Napoli, Osimhen ha raggiunto 26 marcature in campionato e 5 in Champions League (più altri due gol con la Nazionale nigeriana). Per replicare tali numeri, il club azzurro dovrebbe puntare su un profilo che da tempo è nei radar della società. Si tratta di Jonathan David, attaccante del Lille (24 reti in Ligue 1, 29 comprese le marcature nelle coppe e col Canada).

Napoli, in Serie A ci sono Hojlund, Beto e Dia: ma Osimhen è distante anni luce

Gli altri attaccanti ricercati dagli scout sono decisamente meno prolifici. Hojlund ha segnato 9 reti in campionato, ma contando anche le reti segnate con lo Sturm Graz prima dell’approdo a Bergamo e le marcature con la Nazionale, il danese classe 2003 ha messo a segno 22 reti. Il suo cartellino, però, costa decisamente caro. E l’Atalanta non farà sconti.

Infine, Beto e Dia, due attaccanti finiti nei taccuini di Mantovani e Micheli, hanno segnato rispettivamente 10 e 16 reti in Serie A in questa stagione. Dunque, ragionando per assurdo, servirebbero due tra Hojlund, Beto e Dia per pareggiare le reti di Osimhen. E considerando il riscatto di Simeone, risulta difficile pensare ad un doppio acquisto di questo tipo. L’unico che potrebbe regalare buone garanzie alla società azzurra per la prossima stagione è Jonathan David, detto anche Iceman per la sua freddezza sotto porta.