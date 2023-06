Napoli, incontro finito tra De Laurentiis e l’agente di Osimhen

Calciomercato Napoli, è andato in scena un importante summit tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’agente di Osimhen. Le ultime

Un punto di non ritorno. E non potrebbe essere altrimenti vista l’importanza che Victor Osimhen riveste per lo scacchiere tattico del Napoli. Il tema riguardante il possibile rinnovo del contratto del bomber nigeriano non a caso sta continuando a calamitare l’attenzione mediatica.

Ricordiamo che Osimhen è legato agli Azzurri da un contratto in scadenza nel 2025 che Aurelio De Laurentiis vorrebbe rinnovare. Tutto o quasi dipenderà dall’eventuale offerta con la quale il Psg potrebbe far saltare il banco, anche se i parigini stanno valutando anche altri profili come Harry Kane. Ricordiamo, però, che al momento i transalpini non hanno formalizzato un’offerta al Napoli per Osimhen. Come evidenziato in tempi non sospetti da calciomercato.it, infatti, De Laurentiis si aspetta un’offerta da oltre 150 milioni di euro e non ha alcuna intenzione di fare sconti. L’ipotesi rinnovo resta concreta anche se chiaramente bisognerà trovare la quadra definitiva mettendo sul piatto un prolungamento con relativo adeguamento.

Temi che sono stati chiaramente affrontati nell’ultimo incontro andato in scena tra l’entoruage di Osimhen e il presidente del Napoli. Quello che è terminato pochi minuti fa è stato un summit sereno nel quale le due parti hanno passato al vaglio i vari scenari per definire una strategia comune. Incontro interlocutorio per studiare il da farsi e capire con lucidità gli scenari che potrebbero materializzarsi a stretto giro di posta.