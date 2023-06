La Juve lo saluta subito: a Londra a titolo definitivo

Il giocatore è pronto a lasciare Torino per giocare in Premier League. Contatti con il club di Londra: il punto della situazione

La Juventus e Adrien Rabiot non sono mai stati vicini come stasera. La firma sul nuovo contratto annuale è davvero ad un passo.

Massimiliano Allegri e i tifosi bianconeri sono, dunque, pronti ad esultare, ma le notizie legate al centrocampo della Vecchia Signora non sono finite qui. Come riporta Sky Sport, infatti, uno dei tanti esuberi è pronto a lasciare la Juventus. Stiamo parlando di Zakaria, che dopo l’esperienza al Chelsea in prestito, può fare ritorno a Londra per vestire la maglia del West Ham. I due club sarebbero in trattativa per chiudere l’affare a titolo definitivo.

La Juventus, poi, dovrà riuscire a piazzare anche Arthur e McKennie, entrambi reduci da esperienze inglesi non proprio fortunate. Non rientrano nei piani di Allegri e in questi giorni si proverà a trovar loro la miglior sistemazione possibile.