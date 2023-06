Juventus totalmente bocciata: niente cambio con Chiesa

Nuovo sondaggio sul profilo Twitter di Calciomercato.it con cui abbiamo chiesto ai nostri followers di esprimere la propria opinione sugli eventuali ‘sacrifici’ in Serie A

Tempo di alzare la temperatura anche del calciomercato con diversi nomi già caldi in questo primo scorcio d’estate. Tante le big che iniziano a muoversi con forza, ed altre ancora che presto andranno all’attacco. Per ciò che riguarda le squadre italiane non mancano anche possibili sacrifici per arrivare ad ulteriori colpi.

In casa Milan, ad esempio, ha salutato Sandro Tonali che sposa la causa del Newcastle, terzo nell’ultima Premier League, club ambizioso ed in grado di ricoprire di milioni sia i rossoneri che lo stesso calciatore. Appare chiaro però come i meneghini lavorino anche in entrata, come certifica l’affare Loftus-Cheek, anche se non vanno dimenticati nomi più altisonanti come quello di Frattesi.

Dalle parti dell’Inter è Onana il profilo che intriga in ottica uscita, mentre in casa Juventus vanno monitorate le situazioni di Chiesa e Vlahovic che pure potrebbero essere utili a fare cassa per ulteriori investimenti.

Calciomercato, sondaggio per la Serie A: Chiesa-Zaniolo ‘sacrificio’ che non piace

In questa ottica si colloca il sondaggio proposto oggi sul profilo Twitter di Calciomercato.it in cui vi chiediamo quale sarebbe il sacrificio più ‘sbagliato’ tra quattro possibili opzioni.

Per il 30,4% sarebbe un errore per la Juventus cedere Chiesa per arrivare a Nicolò Zaniolo, ora al Galatasaray e rilanciatosi su buoni livelli dopo momenti bui alla Roma. Insegue al 26,4% il cambio tra Tonali e Frattesi mentre appena dietro al 24% ci sarebbe un addio di Onana all’Inter per tenere Lukaku.

Chiude il quadro un eventuale cambio tra Vlahovic e Milinkovic-Savic, stessa nazionalità ma ruoli evidentemente molto diversi.

Ecco l’esito del sondaggio proposto su Twitter da Calciomercato.it: