Il bomber dice addio alla Serie A: anche lui in Arabia, visite mediche fissate

La Serie A dice addio a un attaccante molto discusso sul mercato negli ultimi tempi: l’Arabia lo attende, ormai è fatta

I grandi protagonisti di questo mercato estivo sono i club dell’Arabia Saudita, che stanno facendo sul serio e mettendo le mani su diversi giocatori importanti, convincendoli ad accettare le proprie offerte. Il loro potere economico non è in discussione e la possibilità di offrire ingaggi superlativi sta portando a quelle latitudini calciatori di altissimo profilo.

Benzema, Kantè, Koulibaly, sono solo i nomi principali che hanno già fatto le valigie per Riad e dintorni. Altri ce ne saranno di sicuro prossimamente. Uno che potrebbe raggiungere l’Arabia molto presto è per esempio Brozovic. Ma la Serie A deve ulteriormente fare attenzione alle mire dei sauditi, che vogliono rendere il loro campionato sempre più attrattivo e competitivo. E se per il momento Allegri non si muove dalla Juventus nonostante offerte clamorose, c’è qualcuno pronto a fare le valigie.

L’Arabia batte un altro colpo: arriva Firmino, sfuma l’ipotesi italiana

Roberto Firmino, accostato ripetutamente alla Serie A come raccontato nei mesi scorsi da Calciomercato.it, è pronto a cambiare continente dopo la conclusione del suo contratto con il Liverpool.

Su ‘Footmercato’, in Francia, viene riportato che l’Al Ahli avrebbe convinto Firmino a firmare un contratto triennale e che le visite mediche sarebbero già state fissate nel corso di questa settimana. Al momento non sono note le cifre, ma è presumibile che si tratti di un contratto molto ricco a favore dell’attaccante brasiliano classe 1991. Niente da fare dunque per Juventus, Inter, Roma, che, tra le altre, avevano pensato seriamente a lui come rinforzo.