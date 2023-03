Firmino in Serie A, parla l’agente: “Ecco qual è il piano” | ESCLUSIVO

Il brasiliano ha deciso di lasciare il Liverpool a fine stagione, quando scadrà il suo contratto. Coi ‘Reds’ ha fin qui realizzato 108 gol, vincendo la Champions nel 2019

Roberto Firmino è una delle grandi ‘occasioni’ che offre il mercato dei prossimi svincolati. In esclusiva a Calciomercato.it, ha parlato l’agente dell’attaccante brasiliano che lascerà il Liverpool a fine stagione quando scadrà il suo contratto.

Firmino in Serie A? Al nostro microfono, Roger Wittmann non si è voluto sbilanciare sul futuro del suo assistito considerato che l’annata e l’avventura coi ‘Reds’ non sono ancora giunte alla fine. “Al momento non parlo delle opzioni che abbiamo sul tavolo – ha esordito il rappresentante del classe ’91 – Roberto è concentrato al cento per cento per portare a termine la stagione e aiutare il Liverpool nella corsa alla qualificazione in Champions League“.

Con tre vittorie in quattro partite, l’ultima incredibile contro gli storici rivali del Manchester United, con Firmino autore dell’assist a Salah per il 6-0 e del 7-0 finale, la squadra di Klopp si è riavvicinata al quarto posto. Ora il Tottenham di Conte, che ha anche una gara in più, dista appena tre punti.

“Il piano è questo – ha aggiunto Wittmann a Calciomercato.it – Una volta aiutato il club a raggiungere i propri obiettivi, Roberto e la sua famiglia inizieranno a pensare a quale e dove potrebbe essere la prossima sfida”.

Firmino, Serie A opzione non prioritaria

Firmino piace a Piero Ausilio dai tempi dell’Hoffenheim, per questo motivo non sorprenderebbe un tentativo concreto da parte dell’Inter, anche se allo stato attuale la società targata Suning è orientata a rinnovare il prestito di Romelu Lukaku. Da capire, eventualmente, le richieste dell’entourage dello stesso brasiliano che a Liverpool guadagna circa 10 milioni di euro netti.

La Serie A, per Firmino, potrebbe diventare un’opzione concreta qualora sfumassero altre più ‘prestigiose’ e migliori sul piano economico come Real Madrid e Barcellona parlando di Liga, e naturalmente Paris Saint-Germain di Ligue 1. Da non escludere del tutto anche una permanenza in Premier League, dove il 31enne – accostato anche a Juventus e Roma – ha fin qui realizzato 108 gol e 79 assist. Tutti coi ‘Reds’, ai quali dirà addio dopo otto anni di grandi soddisfazioni e vittorie, su tutte la Champions nel 2019.