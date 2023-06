Antonello tra mercato e stadio: “Abbiamo un obiettivo. Piano B per San Siro”

L’Inter accoglie Thuram e saluta Brozovic: il Ceo finanziario Antonello fa il punto della situazione in casa nerazzurra

Dal mercato alla questione stadio: sono diversi gli argomenti affrontati da Alessandro Antonello sulla situazione dell’Inter.

I nerazzurri domani accoglieranno Thuram, prelevato a parametro zero dopo l’addio di Dzeko in attacco, mentre è in via di definizione la partenza verso l’Arabia Saudita di Brozovic. Antonelli fa chiarezza sulle strategie del club di Zhang: “Sostenibilità e competitività devono avere una continuità. Marotta sta lavorando con grande impegno per avere una squadra forte e ambiziosa come negli anni passati. Il nostro obiettivo, come sempre, è quello di mettere a disposizione del tecnico una rosa competitiva”, le parole del Ceo finanziario dell’Inter a margine della presentazione al Coni del libro ‘Le nuove guerre del calcio’ di Marco Bellinazzo.

Continua la querelle sullo stadio, Antonello fa il punto sullo stato dell’arte su San Siro: “Siamo in attesa che la sovrintendente prenda una posizione e ci comunichi l’esistenza o meno di un vincolo. Con il Milan esiste ancora il procedimento depositato nel 2019 e finché non ci sono novità proseguiremo in tal senso. Stiamo lavorando a un piano alternativo perché è giusto averlo, però sono dei vincoli di confidenzialità e non possiamo svelare i nomi. Garantisco che stiamo lavorando su un’alternativa se sfumasse l’opportunità San Siro“.