Luis Enrique al Psg, affare in chiusura: svelato il giorno della fumata bianca

Dalla Francia arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Luis Enrique: il tecnico asturiano sta per accordarsi con il Psg

Una delle telenovelas più intriganti della sessione estiva di calciomercato sta per volgere al termine. La panchina del Psg si appresta ad accogliere il suo nuovo padrone. Luis Enrique è ormai ad un passo dal diventare il nuovo tecnico dei parigini: la trattativa per fare dell’allenatore asturiano il nuovo tecnico dei parigini è alle sue battute conclusive.

Come anticipato da calciomercato.it, dopo il ribaltone legato a Nagelsmann l’ex commissario tecnico della Spagna è balzato in pole position nella lista delle preferenze dei parigini, che hanno alzato il pressing e contano di definire tutti i dettagli in tempi relativamente brevi. Secondo quanto evidenziato da ‘Le Parisien’ la fumata bianca – se tutto procede come previsto – potrebbe materializzarsi già nella giornata di mercoledì.

Sul tavolo un biennale con opzione per il terzo anno: Luis Enrique è in contatto diretto con gli uomini mercato del Psg per sistemare tutti i dettagli e trovare finalmente l’intesa. Del resto non è un caso che i transalpini abbiano cominciato a scandagliare il terreno in sede di calciomercato alla ricerca di soluzioni interessanti, con la grana Mbappé che inevitabilmente continua a tenere banco. Ad ogni modo l’approdo di Luis Enrique all’ombra della Tour Eiffel è sempre più vicino: ultimi dettagli da limare, mercoledì potrebbe essere il grande giorno dell’annuncio ufficiale.