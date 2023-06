Tradimento Inter-Napoli: un big via in saldo

Dalla Spagna lanciano un nome intrigante per l’Inter. Mirino potenzialmente su un big di casa Napoli

Il Napoli dopo aver festeggiato lo scudetto vinto dopo ben 33 anni sta lavorando su quella che sarà la prossima annata che si preannuncia già ricca di novità. La più grande riguarda la panchina con l’arrivo già ufficiale di Rudi Garcia che ha sostituito Spalletti, mentre De Laurentiis è alle prese anche con le vicende legate a Giuntoli e col mercato, soprattutto in uscita, del club.

Chi è alle prese con un futuro da ridisegnare è anche l’Inter, che tra le big ha tanta voglia di tornare a lottare sin da subito per lo scudetto dopo aver fatto molto bene nelle coppe quest’anno. Proprio in ottica calciomercato estivo i destini di azzurri e nerazzurri potrebbero anche incrociarsi con un nome in particolare che dal Napoli sarebbe finito nelle mire dell’Inter.

In Spagna infatti lanciano il profilo di Hirving Lozano, che è in scadenza contrattuale nel giugno 2024, ed è reduce da un’annata numericamente non esaltante con appena 4 gol e altrettanti assist tra tutte le competizioni giocate quest’anno alla corte di Spalletti.

L’avventura a Napoli del messicano appare verso i titoli di coda, e rispetto ai 45 milioni di euro utili ad acquistarlo nel 2019, secondo quanto riferito da Calciomercato.it ora ne basterebbero 15, anche bonus inclusi, per portarlo altrove.

Calciomercato Inter, dalla Spagna lanciano l’idea Lozano: il prezzo del messicano

Al netto delle voci arabe e del mercato spagnolo sempre intrigante su Lozano, per il messicano ci potrebbe essere anche un altro tipo di soluzione.

Stando a quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’, a dispetto della sua irregolarità di rendimento, il messicano non sarebbe passato inosservato con l’Inter che sarebbe tra le squadre ad aver mostrato maggiore interesse potenziale.

Un calciatore che già conosce bene la Serie A e che ad un solo anno dalla scadenza ha un prezzo abbordabile sulla quindicina di milioni di euro: dalla Spagna rilanciano quindi il nome di Lozano anche per l’Inter, al netto di un discorso tattico differente che è attualmente in essere a Milano.