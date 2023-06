Nome nuovo per l’Inter: la scelta di Inzaghi è chiara

La corsa per Frattesi si fa sempre più complicata per l’Inter: Simone Inzaghi e la dirigenza valutano altri profili per il centrocampo nerazzurro

L’Inter adesso è accerchiata nella corsa a Frattesi. Da una parte resta la Juventus, con la Roma sullo sfondo, mentre a breve può arrivare il forte rilancio del Milan dopo la cessione di Tonali.

Il ‘Diavolo’ investirà gli oltre 75 milioni di euro che arriveranno dal Newcastle per sostituire il nazionale italiano e uno degli obiettivi in cima alla lista del ‘Diavolo’ è appunto il gioiello del Sassuolo che sta infiammando il mercato. Intanto l’Inter continua a lavorare per la cessione di Brozovic, che oltre alla faraonica offerta dall’Arabia Saudita è corteggiato anche dal Barcellona. L’uscita del croato è fondamentale per un nuovo colpo a centrocampo e, viste le difficoltà riscontrate per Frattesi, ha messo sotto la lente d’ingrandimento altri profili per lo scacchiere di Simone Inzaghi. Il preferito in questo caso del tecnico sarebbe il suo ex pupillo alla Lazio Milinkovic-Savic, con il serbo seguito sul mercato sempre dalla Juventus.

Con i bianconeri, inoltre, i vicecampioni d’Europa potrebbero rivaleggiare anche per Koopmeiners, uno dei pezzi pregiati dell’Atalanta. L’olandese piace a Marotta e Ausilio, con l’Inter pronta all’assalto se non dovessero concretizzarsi le piste Frattesi e Milinkovic. Non sarà comunque facile strapparlo alla concorrenza dei club di Premier League, oltre a trovare un punto d’incontro con l’Atalanta che valuta il prezzo del suo cartellino 35-40 milioni di euro.