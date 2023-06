C’è un alieno in nerazzurro che stuzzica la Premier: strada in salita per la Juventus | CM.IT

La Juventus darà l’addio a Rabiot, in scadenza di contratto: il club bianconero è a caccia del sostituto, occhio alla concorrenza dei club inglesi

Un alieno al ‘Gewiss Stadium’. L’Atalanta chiude nel migliore dei modi il campionato rifilando un sonoro 5-2 al Monza, che vale il quinto posto in classifica e l’accesso alla prossima Europa League per l’undici allenato da Gasperini.

Dopo la protesta della curva Pisani il tifo più caldo della squadra orobica ha acclamato il tecnico invitandolo a restare in panchina, mentre in campo Teun Koopmeiners continuava il suo personale show abbattendo la resistenza del Monza. Brianzoli asfaltati con l’olandese incontenibile e autore di una straordinaria tripletta. Prestazione stellare per il classe ’98, condita dalla gemma da centrocampo che ha sorpreso Di Gregorio facendo spellare le mani ai compagni di squadra e al pubblico di fede nerazzurra. Già nel primo tempo Koopmeiners aveva peraltro indirizzato la contesa con due gol da attaccante di razza, a certificare una serata a tutto tondo al quale si aggiunge anche l’assist al bacio per il facile tap-in di Hojlund. “Gli ho detto che non voleva tirare per farlo arrabbiare… Ha fatto una roba straordinaria sul terzo gol“, ha scherzato Gasperini in conferenza stampa sottolineando la prova super del suo gioiello.

Koopmeiners incanta con l’Atalanta: doppio ostacolo per la Juve

In attesa che la società e l’allenatore sciolgano le riserve sul futuro in panchina, la famiglia Percassi gongola per Koopmeiners con il prezzo schizzato alle stelle dopo le ultime gesta del nazionale olandese.

L’ex AZ Alkmaar ha chiuso il suo campionato in doppia cifra collezionando 10 centri (oltre a quattro assist messi a referto) e sempre più a suo agio nella nuova posizione sulla trequarti dietro il centravanti di riferimento. Giocatore totale e a tutto campo, che da diversi mesi ha catturato le attenzioni delle big in Italia: Napoli, Inter ma soprattutto Juventus. I bianconeri sono a caccia dell’erede di Rabiot e, oltre a Frattesi, nella lista dei desideri della dirigenza della Continassa è cerchiato in rosso anche il nome di Koopmeiners. Come dicevamo, però, la valutazione del 25enne centrocampista si è impennata superando abbondantemente i 30 milioni di euro. Servirà quindi un assegno pesante, probabilmente vicino ai 40 milioni che l’Atalanta chiede per gli altri due gioielli Scalvini e Hojlund, per strappare il via libera da parte della ‘Dea’.

Cifra non propriamente alla portata delle grandi della Serie A e che potrebbe aprire le porte della Premier League per Koopmeiners. Diversi club inglesi – come raccolto da Calciomercato.it – hanno concretamente messo nel mirino il nazionale orange, che per caratteristiche non avrebbe problemi nell’ambientarsi subito con il calcio d’Oltremanica. L’Atalanta si frega le mani e spera nell’asta, anche se non c’è la necessità al momento di privarsi del giocatore. Koopmeiners è sotto contratto fino al 2025 con opzione per un ulteriore anno ed eventualmente lascerà Bergamo questa estate solo a fronte di un’offerta che soddisfi appieno il sodalizio orobico. La Premier è in agguato, per la Juve adesso si fa durissima.