Gasperini a muso duro contro l’arbitro: doppio rosso e scintille in Atalanta-Monza

Scintille ed emozioni al ‘Gewiss Stadium’ per Atalanta-Monza: Gasperini furioso, espulsione record per Marlon

Prima il messaggio e i cori del pubblico, poi l’espulsione per doppio giallo dopo le proteste con l’arbitro Di Bello.

Minuti concitati per Gian Piero Gasperini, che non ha condiviso la scelta del direttore di gara di fischiare un fallo di braccio a Hojlund, vanificando una potenziale occasione da rete per l’Atalanta sul risultato di 2-1 in favore della ‘Dea’ contro il Monza. Il tecnico orobico dopo la prima ammonizione ha continuato a protestare e va a muso duro contro Di Bello, che successivamente lo ha mandato negli spogliatoi. In precedenza invece lo striscione della curva Pisani, con l’invito a chiare lettere a restare a Bergamo: “Gasperini assaltiamo l’Europa…insieme”, con tanto di cori all’indirizzo del ‘Gaspe’.

Partita vibrante al ‘Gewiss Stadium’ e carica di emozioni e gol, con Marlon che si fa espellere dopo una trentina di secondi dal suo ingresso in campo per Izzo. Episodio controverso, tra le proteste stavolta dei giocatori del Monza. Di Bello però non torna su suoi passi il rosso da record a Marlon rimane.