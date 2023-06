Lukaku infiamma Milano, l’agente: “Ecco a chi spetta la prossima mossa”

Il Milan prova lo sgarbo all’Inter per Lukaku dopo la cessione di Tonali: la verità dell’avvocato che cura gli interessi del centravanti belga

E’ scontro tra Milan e Inter dopo l’addio di Tonali ai rossoneri. Il ‘Diavolo’ aspetta di incassare gli oltre 75 milioni di euro dal Newcastle, prima di affondare sul mercato in entrata.

Il sostituto nello scacchiere di Pioli potrebbe essere Frattesi, sul quale fino a qualche giorno fa era in vantaggio proprio l’Inter sulla Juventus. Adesso però i rossoneri avranno la disponibilità per superare l’offerta dei cugini e cercare di portare il gioiello del Sassuolo a Milanello. La notizia clamorosa però delle ultime ore è la conferma del pressing del Milan per Lukaku, che ha rifiutato le faraoniche offerte dall’Arabia Saudita per restare nel calcio che conta e sopratutto all’Inter.

Ledure sul futuro di Lukaku: “Nessuna trattativa in corso col Milan”

La trattativa con il Chelsea però non è facile, con i ‘Blues’ che vorrebbero monetizzare dall’addio del belga.

L’Inter punterebbe su un nuova soluzione in prestito, forte della volontà di ‘Big Rom’ di restare alla corte di Simone Inzaghi. I buoni rapporti tra Cardinale e la proprietà dei londinesi potrebbero però favorire l’assalto del Milan, anche se l’ingaggio del centravanti resta fuori portata per i parametri del ‘Diavolo’. Inoltre, ci sarebbe da convincere anche Lukaku a lasciare l’Inter e tradire i nerazzurri con il Milan. Sulla presunta trattativa con il Chelsea per il nazionale belga arrivano però smentite dall’entourage dello stesso attaccante. A parlare è Sebastien Ledure, avvocato che cura gli interessi del giocatore: “Non c’è nessun colloquio in corso con il Milan. Romelu vuole restare in Europa e lo ha confermato ad oggi rifiutando di andare a giocare in Arabia Saudita – ha chiosato Ledure a Fabrizio Romano – La posizione del Chelsea è chiara: i club interessati devono presentare un’offerta seria. Per quanto riguarda l’Inter, la prossima mossa spetta a loro”.