De Vrij, accordo raggiunto: i dettagli del contratto

Definito il nuovo contratto di Stefan de Vrij: dettagli limati questo pomeriggio per il difensore classe ’92

Stefan De Vrij resta all’Inter: definiti i dettagli per il rinnovo contrattuale in nerazzurro del difensore olandese che prolungherà l’accordo con il club meneghino.

Importanti passi avanti per il rinnovo di Stefan de Vrij con l’Inter: questo pomeriggio sono stati definiti i dettagli per il prolungamento contrattuale del difensore classe ’92, intenzionato a restare ancora sulla sponda nerazzurra di Milano. Il suo contratto in essere sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno e così quest’oggi le parti si sono incontrate per limare i dettagli del nuovo accordo.

Il giocatore di origini olandesi prolungherà per altre due stagioni il contratto con l’Inter: un rinnovo di durata biennale, con opzione per un’altra stagione. Il difensore classe ’92 resterà in nerazzurro fino al 2025, con la possibilità di prolungare per un altro anno il nuovo contratto con l’Inter definitivo questo pomeriggio.

Calciomercato Inter, definito il rinnovo di De Vrij

Arrivato a Milano nel 2018, Stefan de Vrij resterà dunque in forza all’Inter. Nella stagione appena andata agli archivi, il difensore classe ’92 ha raccolto trentotto gettoni di presenza tra campionato e coppe, trovando anche un gol.

Una riconferma importante per l’Inter che a breve dovrà dire addio a Milan Skriniar, prossimo a diventare un nuovo difensore del Paris Saint-Germain. Al suo posto Marotta ed Ausilio stanno lavorando al colpo Azpilicueta, fronte molto caldo in questo momento e nasce da lontano, in particolar modo dopo l’incontro tra i nerazzurri e gli agenti di Nacho.

La trattativa col Chelsea va avanti da diverse settimane, con il giocatore che potrebbe firmare un contratto da 3,5 milioni a stagione per un biennale con opzione per il terzo anno. Nel frattempo, l’Inter si cautela blindando Milan Skriniar che rappresenterà il punto da cui ripartire in difesa in vista della prossima stagione.