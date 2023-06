Doppio annuncio di Pastorello: rinnovo de Vrij e addio certo alla Juve | VIDEO CM.IT

Parla l’agente del difensore dell’Inter, ma non solo: ecco tutte le sue dichiarazioni su Baldanzi, Acerbi e Arthur

Giornata di incontri in casa Inter. In tarda serata, il club nerazzurro ha accolto Pastorello, che ha annunciato il rinnovo di de Vrij, confermando quanto anticipato su Calciomercato.it: “Avevamo solo da discutere le ultime cose – ammette il noto agente -. La volontà del ragazzo è quella di rimanere, quella dell’Inter è di tenerlo. Ormai ci siamo, mancano gli ultimissimi dettagli. Sará un biennale”

Immancabile una battuta anche su Francesco Acerbi: “Li c’è un diritto di riscatto che deve essere esercitato nel momento in cui c’è volontà – prosegue Pastorello -, ma credo ci sarà anche in questo caso ci dovremo risedere con l’Inter per parlare del contratto. Posso dire che è quasi scontato il riscatto, soprattutto considerando la stagione straordinaria che ha fatto Francesco. Richieste di Lotito? Avevamo già tutto impostato al momento dell’arrivo. Servirà solo schiacciare il pulsante e saremo tutti contenti. Inzaghi ci punta? Quando una società investe in un 35enne lo fa a ragion veduta. Chiaramente quest’anno è stato in assoluto il miglior difensore in Europa e la finale credo ce l’abbiamo tutti davanti agli occhi”.

Tra gli assisti di Pastorello, c’è anche Pereyra, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. Il centrocampista, che si appresta a lasciare l’Udinese, è stato proposto anche all’Inter: “Ne abbiamo parlato perché per me è un giocatore che meriterebbe qualsiasi top club in Europa. Ha una qualità infinita e grande esperienza, è un leader indiscusso. La mia volontà e il mio desiderio e di portargli qualche offerta che si meriterebbe, detto questo è in un ottimo club come l’Udinese che considera una famiglia e che lo ha sempre trattato come un figlio. Chiaramente i dialoghi con loro sono aperti e a breve prenderemo una decisione”.

Arriva anche una battuta su Baldanzi. Pastorello esclude la possibilità nerazzurra: “Non c’è possibilità all’Inter anche per una questione di modulo, non se ne parla – prosegue l’agente -. Sarà protagonista del mercato? Si, per me è il miglior giovane italiano, ha già fatto vedere che la Serie A è una categoria che sa fare alla grandissima. Ha un’età spettacolare, 19 anni, è uno dei pochi che ha giocato con continuità. Mi aspetto che arrivino presto delle offerte che eventualmente valuteremo con l’Empoli, con cui c’è un dialogo sincero”

Ultime dichiarazioni di Arthur, in uscita dalla Juventus: “Dobbiamo trovare una soluzione, non rientra purtroppo nei piani tattici di Allegri, anche se c’è grande stima reciproca. Non rientra nei piani della Juve. Dovremmo trovare un nuovo prestito, speriamo una cessione a titolo definitivo. Joao Mario? Non ci pensa minimamente a torna in Italia, non ha un buon ricordo, si trova bene dove sta”.