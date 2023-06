Addio Italia, firma con il Real Madrid: l’annuncio UFFICIALE

Firma ufficiale con il Real Madrid, l’annuncio è di poco fa: dice addio alla Serie A, era ambito da numerose squadre

Il mercato è già entrato in una fase a dir poco bollente, con trattative e annunci che si susseguono a ritmo serratissimo. C’è spazio anche per un annuncio importante in casa Real Madrid, una firma che coglie tutti di sorpresa e toglie un giocatore dalle mire dei club di Serie A.

Dani Ceballos, in scadenza di contratto, ha infatti firmato un nuovo accordo con i ‘Blancos’ per quattro anni, fino al 30 giugno 2027. L’ufficialità è arrivata poco fa sui canali del club. Il forcing per il rinnovo ha dunque avuto successo. Nelle scorse settimane, Ceballos era stato accostato come possibile affare a parametro zero a Milan, Inter, Napoli e Lazio.