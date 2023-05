Colpo ‘Galactico’ a zero: derby di Milano e sfida al Napoli

Il fantasista potrebbe lasciare il Real Madrid a costo zero la prossima estate in virtù del contratto in scadenza

Sta nuovamente per accendersi il mercato tra le big d’Italia. Ad inaugurare la nuova sessione, ad esempio, ci sta pensando soprattutto uno scatenato Milan. Il club rossonero si è già portato avanti per il primissimo colpo a costo zero accelerando le pratiche per Kamada e non sembra assolutamente intenzionato a fermarsi.

Dopo aver messo nel mirino anche Youri Tielemans, in uscita a zero dal Leicester, il Milan è stato accostato ad un altro calciatore di assoluto talento in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023. Si tratta di Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid che quest’ultimo anno ha visto sensibilmente aumentare il suo minutaggio in campo, grazie alla fiducia riposta nei suoi confronti a più riprese da parte di Carlo Ancelotti.

Come riferito da ‘AS’, il campionato italiano rappresenta una delle tre opzioni attualmente presenti sul suo tavolo. Oltre ai rossoneri, a seguire gli sviluppi contrattuali del centrocampista con il Real Madrid vi sarebbero anche Inter, Napoli e Lazio. La priorità del ragazzo è infatti quella di rimanere in un top club ed avere la possibilità di giocare la prossima edizione della Champions League.

Calciomercato Inter e Milan, anche Napoli e Lazio su Ceballos

Il Real Madrid, che il prossimo giugno perderà con ogni probabilità Marco Asensio, vorrebbe almeno provare a trattenere Ceballos.

Per questa ragione al centrocampista cresciuto nelle giovanili del Betis è stato offerto un contratto importante. Nella proposta di Florentino Perez all’entourage del calciatore è stato garantito lo stesso ingaggio attualmente percepito per un totale di tre o quattro di contratto. Quella del Real Madrid, come anticipato, non è però l’unica possibilità ‘spagnola’ che Ceballos starebbe valutando.

Dopo un primo ‘ammiccamento’ della scorsa estate, chi potrebbe tornare alla carica nei suoi confronti è l’Atletico Madrid. Chiaramente un passaggio a costo zero da una sponda all’altra di Madrid farebbe parecchio discutere, ma – per caratteristiche – Ceballos potrebbe trovare nel progetto del Cholo Simeone il luogo perfetto in cui sviluppare al massimo le sue potenzialità per certi versi ancora inespresse.