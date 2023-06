L’Inter ne perde un altro: nuova beffa targata Guardiola

Il mercato dell’Inter non decolla, tra addii eccellenti e partenze che non si sbloccano: il Manchester City e Guardiola di nuovo di traverso

Forte di una stagione con due trofei conquistati e con una finale di Champions League persa di misura contro il Manchester City, l’Inter punta a rilanciare le proprie ambizioni in vista della prossima annata. Ma per il momento, il mercato dei nerazzurri ha parecchie incognite. E proprio dagli inglesi di Guardiola potrebbe arrivare una ulteriore beffa.

L’Inter ha salutato Dzeko, volato al Fenerbahce, tenterà di confermare Lukaku ma non sarà semplice, e potrebbe far fronte a breve ad altre partenze eccellenti. Il sacrificato principale potrebbe essere Marcelo Brozovic, la cui cessione in Arabia potrebbe permettere di mettere mano al centrocampo. In entrata, però, situazione ancora tutta da decifrare. Prosegue il testa a testa con la Juventus per Frattesi, rebus da sciogliere nei prossimi giorni. Intanto si allontana Vicario, per il quale si è fatto in avanti in maniera decisa il Tottenham. E potrebbe essere non l’unico acquisto potenziale a sfumare per i nerazzurri.

Inter, frenata anche per Bisseck: l’ostacolo principale per i nerazzurri

Calciomercato.it vi aveva parlato dell’interessamento per il giovane tedesco Bisseck in forza all’Aarhus, talento difensivo dal costo di 7 milioni di euro. Ma anche una clausola rescissoria abbordabile potrebbe essere in questa fase un impedimento non da poco.

Il mercato in entrata dell’Inter infatti è fermo in attesa di risorse da investire. La cifra necessaria, al momento, non sarebbe disponibile e per questo i nerazzurri non avrebbero ancora affondato il colpo. Con il Manchester City che, secondo il ‘Corriere dello Sport’, potrebbe piazzare un sorpasso doloroso e improvviso.