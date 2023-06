Chiesa al Napoli: è questo il tradimento dell’estate

L’esterno italiano potrebbe essere il grande sacrificato da parte dei bianconeri nel prossimo mercato

Non è ancora chiaro quale sarà l’indirizzo della Juventus nel prossimo mercato. Il club bianconero sta lavorando su un nuovo progetto sportivo per tornare ai vertici del calcio italiano, affidandosi per il terzo anno consecutivo alla guida tecnica in panchina di Massimiliano Allegri.

Dopo la promozione di Giovanni Manna nel ruolo di direttore sportivo, ad affiancare il giovane dirigente potrebbe essere un innesto di grande spessore sul quale la Juve lavora ormai da settimane. Stiamo parlando di Cristiano Giuntoli, attuale ds del Napoli e tra i protagonisti dell’impresa scudetto degli azzurri dell’ultima stagione. Il direttore, in scadenza solamente tra un anno, starebbe però lavorando con la società partenopea per la risoluzione immediata del contratto.

Ad ogni modo, l’assenza della Juventus dalla prossima Champions League e la necessità di riformare buona parte dell’organico, potrebbero portare il club bianconero a rinunciare ad uno dei suoi top player sul mercato. Tra i principali indiziati, come raccontato nelle ultime settimane, ci sono soprattutto Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Due calciatori di talento sui quali sarebbe dovuta nascere la nuova Juve e che sembrano invece adesso pronti a lasciare di fronte ad un’offerta importante.

Calciomercato Juventus, deciso il tradimento di Chiesa con il Napoli

Alla luce della notizia circolata in mattinata circa l’interesse del Milan per Lukaku, sui ‘tradimenti’ sportivi si è basato il sondaggio lanciato quest’oggi su Calciomercato.it.

Secondo gli utenti di ‘Twitter‘, infatti, il peggior tradimento possibile nel mercato della prossima estate potrebbe diventare un eventuale trasferimento di Federico Chiesa al Napoli. L’esterno della Juve, al centro di numerose indiscrezioni, è stato il più votato con il 41,9% delle preferenze ricevute.

Secondo tradimento più cliccato è stato quello di Brahim Diaz all’Inter con il 22,1%, nonostante il trequartista spagnolo sia rientrato dal prestito degli ultimi anni in rossonero al Real Madrid per rimpiazzare l’addio di Marco Asensio. Infine, Manuel Lazzari alla Roma è stato scelto dal 18,6% dei tifosi, davanti all’acquisto di Denzel Dumfries da parte della Juventus a chiudere la classifica con il 17,4%.