Sorpresa senza Vlahovic: Lautaro scatta in pole

L’attaccante argentino è stato individuato come prima alternativa sul mercato al centravanti della Juventus

Difendere i propri top player sarà il compito principale di questa sessione estiva per quanto riguarda i club italiani. Come se non bastasse lo strapotere già noto della Premier League a complicare il mercato della Serie A, ecco che l’irruzione improvvisa da parte dell’Arabia Saudita potrebbe ulteriormente ridimensionare il nostro campionato.

Dopo una prima offerta per Marcelo Brozovic da parte dell’Al-Nassr, infatti, sempre dall’Arabia starebbe per giungere un’altra importante proposta per un centrocampista nerazzurro. Come raccontato nelle scorse ore, si tratta di Henrikh Mkhitaryan, altro pupillo della rosa di Simone Inzaghi. Ad ogni modo, a tormentare il mercato dell’Inter, ci sarà comunque la Premier. Dal campionato inglese sono arrivate ad esempio le prime offerte rispedite al mittente per Barella dal Newcastle e Onana tra Chelsea e Manchester United.

Un altro potenziale assalto, secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, potrebbe arrivare dall’Arsenal. Alla luce delle recenti difficoltà riscontrate dai ‘Gunners’ per regalare a Mikel Arteta il colpo Dusan Vlahovic, sarebbe stato individuato sempre dalla Serie A un altro grande obiettivo. Si tratta di Lautaro Martinez, attaccante che nell’ultima stagione – oltre a vincere il Mondiale con l’Argentina – ha collezionato con l’Inter numeri da capogiro sfiorando il successo in Champions League.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez considerato incedibile

Come raccontato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, Lautaro Martinez insieme a Barella viene considerato dal club nerazzurro quasi incedibile.

Solamente un’offerta impossibile da rifiutare potrebbe portare l’Inter ad aprire alla cessione del centravanti argentino e futuro capitano nerazzurro. Cifre, però, che difficilmente l’Arsenal sarà disposta a mettere sul piatto della dirigenza interista dopo essersi tirata indietro alle prime difficoltà per Vlahovic.

Lautaro Martinez, la cui valutazione secondo gli attuali valori ‘Transfermarkt’ si aggira intorno agli 85 milioni, difficilmente verrà liberato dal club nerazzurro per meno di 100 milioni. Insomma, salvo proposte faraoniche al momento inattese negli uffici di Viale della Liberazione, il futuro del numero 10 dell’Inter sembra essere saldo in maglia nerazzurra per la gioia dei tifosi interisti.