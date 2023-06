Rifiuta il rinnovo e rimpiange Maldini: 100 milioni per il Milan

Le sirene dalla Premier League sono sempre più insistenti: la super offerta che cambia i piani del Milan

Il Milan trema. C’è l’assalto delle big di Premier League e d’Europa per i gioielli della rosa di Stefano Pioli.

Non è un mistero infatti il corteggiamento delle due squadre di Manchester per Theo Hernandez, con la posizione del terzino francese a Milanello che non è blindata come in passato. A fare la differenza l’addio di Paolo Maldini e Massara, con l’ex capitano e Dt rossonero che nel 2019 aveva portato a Milano l’ex Real Madrid. Maldini era un punto di riferimento per Theo, così come per tanti altri compagni nello spogliatoio. Cardinale e la proprietà non hanno intenzione di cederlo, ma di fronte a certe cifre tratterebbero inevitabilmente la cessione del laterale transalpino.Servono almeno 60-70 milioni per aprire all’addio di Theo Hernandez, che oltre a City e United intriga anche il Real Madrid per un possibile ritorno in Spagna.

Calciomercato Milan, Maignan non rinnova: assalto Premier

C’è da registrare inoltre l’assalto del Newcastle per Sandro Tonali, con i ‘Mugpies’ che dopo il muro dell’Inter per Barella vorrebbero provarci per il cugino milanista.

Anche qui offerta rispedita al mittente, ma per un assegno fuori mercato nessuno è incedibile a Casa Milan. Neanche Mike Maignan: per l’ex Lille le sirene sono sempre più insistenti e adesso il portiere francese si starebbe guardando attorno come scrive il ‘Corriere della Sera’. Il Milan aveva iniziato le manovre per blindare oltre il 2026 il suo numero uno, con Maignan però che non sarebbe intenzionato a rinnovare col ‘Diavolo’ dopo l’addio di Maldini a capo dell’area tecnica. Il francese è attratto dalle sirene dall’Inghilterra con Manchester United e Chelsea nello specifico che sarebbero in pressing sul portiere. Per strapparlo al Milan, però, serviranno 100 milioni di euro: questa l’etichetta con il prezzo che il club di Cardinale ha affibbiato a Maignan.