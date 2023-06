Milan sotto assedio: super offerta per Tonali

Anche il centrocampista italiano è finito nel mirino dei grandi club: il punto della situazione sul giocatore impegnato con l’Under 21

Non è ancora decollato il calciomercato del Milan. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno lavorando alla ricerca dei giusti rinforzi per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Servono tanti innesti, sia a centrocampo sia in attacco, ma il Milan è chiamato anche a respingere al mittente le offerte dei club di Premier League. Stasera è il turno di Sandro Tonali: secondo quanto riportato da The Athletic, il Newcastle avrebbe presentato un’offerta per il centrocampista italiano, che si appresta a giocare i prossimi Europei Under 21, da ben 50 milioni di euro. Ma i Magpies non sono gli unici sulle tracce dell’ex Brescia, che piace tanto anche al solito Chelsea.

Calciomercato Milan, non solo Tonali: tutti vogliono i gioielli di Pioli

Proprio il Chelsea negli ultimi giorni si è fatto sotto con il Milan anche per un altro giocatore, Mike Maignan. Gli inglesi sono alla ricerca di un estremo difensore e sarebbero pronti a mettere sul piatto 60 milioni di euro.

Una cifra, come raccontato su Calciomercato.it, ritenuta troppo bassa sia per il portiere francese sia per Theo Hernandez, del quale si è parlato in ottica Manchester United. Il Milan considera i due pilastri della Nazionale di Deschamps, fondamentali e solo di fronte ad offerte davvero importanti potrebbe traballare. Un discorso che varrà anche per Sandro Tonali. L’italiano più del due transalpino, sarà complicato da strappare al Diavolo, considerando la sua fede rossonera.

E’ sparito dai radar del mercato, invece, Rafael Leao. Il rinnovo, arrivato lo scorso 2 giugno ha spazzato via ogni dubbio. Contratto più ricco – a 6,5/7 milioni di euro netti a stagione, con i bonus – fino al 30 giugno 2028 e concorrenza respinta.