Assalto a Maignan e Theo Hernandez: l’idea del Milan è chiara | CM.IT

Le ultime sui due giocatori francesi finiti nel mirino della Premier League. Il terzino e il portiere hanno un contratto in scadenza nel 2026

Il calciomercato del Milan non è ancora decollato, anche se le trattative in corso sono davvero parecchie. E’ una fase di semina questa, e la speranza è che in estate possa esserci una ricca raccolta.

Giungono conferme sempre più concrete in merito agli affari legati a Thuram, per il quale il Milan – come raccontato su Calciomercato.it – è in forte pressing, ma c’è la concorrenza del Psg e non solo. Si aspettano novità anche su Kamada, con la trattativa che si dovrebbe sbloccare una volta che i suoi agenti avranno risolto alcuni problemi burocratici. Attenzione, poi, anche a Samuel Chukwueze, che al Milan piace davvero tanto.

Calciomercato Milan, francesi in bilico: il punto della situazione

Ma queste sono soprattutto le ore delle insidie provenienti dall’estero. Nel mirino dei grandi club non c’è più Rafael Leao, blindato a doppia mandata, con il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028 e l’inserimento di una clausola da ben 175 milioni di euro.

Ora le attenzioni sono rivolte su Mike Maignan e Theo Hernandez, gli altri due gioielli di casa Cardinale. Entrambi sono finiti nel mirino della Premier League: il portiere ha fatto girare la testa al Chelsea, il terzino al Manchester United. Si parla di possibili offerte importanti da 60 milioni di euro.

Al momento, però, al Milan la situazione appare tranquilla: come appreso da Calciomercato.it, i due giocatori sono ritenuti fondamentali per il progetto rossonero e le cifre per far traballare la dirigenza dovranno essere altre. L’estate sarà lunga, oggi i calciatori pronti a lasciare il Milan sono altri, ma una super offerta per un big non è detto che non arrivi e in quel caso verrebbe valutata. Il Diavolo è intenzionato a blindare Maignan, con un nuovo contratto, e servirà fare lo stesso con Theo Hernandez. Entrambi hanno accordi in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, saranno, però, le ambizioni del Milan a scrivere il loro futuro.