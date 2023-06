Marchisio e la Juventus: ecco la verità su Vlahovic e Pogba

A tutto Marchisio; l’ex centrocampista della Juventus ha fatto dichiarazioni importanti su due giocatori come Pogba e Vlahovic

Nell’ultima stagione la Juventus ha avuto diverse difficoltà; per quanto riguarda il campo, infatti, la squadra non è mai stata competitiva per il titolo e, nelle coppe, ha avuto un percorso decisamente negativa con l’eliminazione ai gironi di Champions e l’uscita in semifinale di Europa League e Coppa Italia. Oltre ai risultati, decisamente al di sotto delle aspettative, i bianconeri hanno avuto difficoltà anche dal punto di vista dei singoli; diversi giocatori, infatti, non sono riusciti a dare il contributo sperato. Tra questi troviamo, senza dubbio, Vlahovic e Pogba.

Il centravanti serbo, infatti, ha vissuto una stagione difficile tra condizione fisica non eccellente e un sistema di gioco che non lo ha sicuramente aiutato; il futuro dell’ex Fiorentina rischia di essere lontano dalla Torino bianconera. La Juventus, qualora dovesse arrivare l’offerta giusta, potrebbe seriamente valutare l’addio del giocatore. Discorso completamente diverso per quanto concerne Pogba; il centrocampista francese non ha dato il contributo sperato a causa di tre infortuni con il primo arrivato durante la scorsa preparazione estiva e i successivi due durante la stagione.

I bianconeri vogliono continuare a puntare sull’ex United con la speranza che il giocatore possa mettersi alle spalle tutti i problemi fisici; su Vlahovic e Pogba ha parlato Marchisio. L’ex centrocampista della Juventus ha rilasciato delle dichiarazioni importanti alla Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda Pogba ha sottolineato che “deve recuperare a livello fisico ma soprattutto da un punto di vista mentale“. Sembra proprio questo il nodo cruciale sulla prossima stagione del centrocampista che deve ritrovare la giusta continuità mentale per poter, di conseguenza, essere al top dal punto di vista fisico.

Marchisio su Valhovic: “Aveva iniziato bene”

L’ex centrocampista della Juventus ha affrontato anche l’argomento Vlahovic, altro tema spinosa per quanto concerne l’ultima stagione dei bianconeri. Marchisio ha sottolineato che “Vlahovic aveva iniziato bene poi la pubalgia ha rallentato il suo rendimento“. Sicuramente la condizione fisica non ottimale è stato un problema non da poco per l’attaccante da cui ci si aspettava qualcosa di più.

Marchisio ha poi continuando sottolineando che “ha disputato alcune prestazioni non al meglio ma ha i crismi del campione. E’ chiaro che serve un tecnico che riesca a valorizzarlo nel migliore dei modi“. Dichiarazioni importanti quelle dell’ex centrocampista su un giocatore, Vlahovic, che deve essere messo nelle giuste condizioni per poter rendere al massimo delle sue potenzialità. Pogba e Vlahovic, due giocatori fondamentali (mercato permettendo per il centravanti) che possono rappresentare il futuro della Juventus e riportare il club bianconero ai vertici del calcio italiano.