“Icardi sarà della Juve”: via libera Vlahovic

Icardi, 22 gol in campionato in 24 partite, potrebbe tornare in Serie A e prendere il posto di Vlahovic alla Juventus: l’annuncio arrivato in diretta

Maurito Icardi è rinato in Turchia. L’argentino è stato protagonista di una grandissima stagione a livello realizzativo, con 22 gol in 24 partite di campionato con la maglia del Galatasaray. L’argentino è tornato ai suoi standard numerici, visto che nella propria lega non andava in doppia cifra da ormai tre anni. Ovvero il primo anno al PSG.

Poi due stagioni tribolate, pochi gol ma anche poche presenze. E l’impressione che a 30 anni fosse già sul viale del tramonto. Invece in Turchia ha ritrovato la verve, il ‘fuoco’ in una piazza caldissima che lo ha coccolato ed esaltato. Nonostante gli inizi un po’ particolari anche a causa della vita privata. Allora ecco che è tornato il calciomercato con le sue indiscrezioni a fare capolino su Maurito. L’ex capitano dell’Inter tornerà al PSG, con cui ha un altro anno di contratto. E quindi vuol dire che non c’è la possibilità di prenderlo in prestito nuovamente. Si era parlato di Roma, ma la situazione non è così semplice anche per la questione ingaggio e un accordo che comunque andrebbe trovato con i francesi. Senza contare che giocherebbe molto volentieri la Champions League. Anche su questo sta facendo leva il Galatasaray, che prova a raggiungere una nuova intesa col PSG.

Icardi torna in Serie A, annuncio in diretta: “Arriverà alla Juve”

Da un paio di stagioni a questa parte Icardi è stato spesso accostato anche al Milan, anche in virtù del legame che l’argentino ha con la città. I Navigli sono il centro della vita della famiglia di Maurito, tornare in Italia senza dubbio sarebbe un aspetto allettante per lui.

Non solo, perché potrebbe magari spuntare pure la Juventus. I bianconeri potrebbero lasciar partire Vlahovic alla cifra giusta, ma ovviamente dovrebbero poi rimpiazzarlo con un nome importante per puntare nuovamente allo scudetto e tornare comunque in Champions. “Alla Juve arriverà Icardi. Sarà il centravanti della Juventus”, dice sicuro il giornalista Tony Damascelli ai microfoni di ‘Radio Radio’. Una frase forte e netta, che quindi – se si realizzasse – confermerebbe l’addio a Vlahovic.