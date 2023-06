Doppia esclusione, caos totale: ecco cosa sta succedendo

Un vero e proprio caos quello che si sta abbattendo su una squadra che rischia una clamorosa doppia esclusione dai campionati

La stagione, tolto l’Europeo Under21, è terminata; è stato un lungo anno calcistico considerando i numerosi impegni per via anche del Mondiale disputatosi in inverno in Qatar. Tra gli ultimi verdetti del calcio giocato abbiamo avuto la promozione del Lecco in Serie B; nella finale playoff contro il Foggia, i ragazzi di Foschi hanno avuto la meglio sia all’andata (due a uno fuori casa) sia al ritorno quando si sono imposti tre a uno con un grandissimo Lepore, autore di una doppietta.

Promozione storica quella del Lecco che era stato in Serie B, per l’ultima volta, cinquant’anni fa; è chiaro come la felicità sia stata immensa per una tifoseria che aspettava questo momento da troppo tempo. Il successo contro il Foggia, però, rischia di perdere tutta la sua importanza visto quanto sta accadendo intorno al club appena neopromosso in Serie B.

Stando a quanto riportato da La Casa di C; il Lecco, infatti, rischia di non poter partecipare alla prossima stagione di Serie B. Il problema riguardo lo stadio; il Rigamonti-Ceppi, infatti, ha problemi di idoneità e questo potrebbe compromettere la partecipazione del club alla Serie B 2023-2024. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per una squadra che, solo pochi giorni fa, stava festeggiando una storica promozione. La società ha chiesto una deroga e ora la speranza è che possa risolversi tutto nel miglior modo possibile anche perché il Lecco rischia una clamorosa doppia esclusione.

Lecco, non solo la Serie B: il club può essere escluso anche dalla C

Una doppia esclusione che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola; il Lecco, come detto, ha ottenuto una storica promozione alla prossima Serie B a distanza di cinquant’anni. I festeggiamenti avvenuti rischiano di trasformarsi in disperazione qualora il club, per via dello stadio, venisse escluso dal prossimo campionato di B.

A questo, però, bisogna aggiungere un altro problema e se vogliamo è ancora più grande; stando sempre a quanto riportato da La Casa di C, il club potrebbe ripartire (incredibilmente) dalla Serie D e il motivo è nel fatto di non aver chiesto l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Tutto, dunque, ruota intorno all’eventuale esclusione dal campionato di Serie B; eventualità che rischierebbe di far fare un doppio salto, all’indietro, al Lecco. Un verdetto che interessa, e non poco, anche il Brescia che potrebbe essere riammesso nonostante la sconfitta nel playout contro il Cosenza.