Doppia esclusione dal campionato: il verdetto questa mattina

Al via del prossimo campionato potrebbero esserci due assenze pesanti: esclusioni in vista, stamattina il verdetto definitivo

Sarà una mattinata, quella di oggi, delicatissima per il futuro di diverse formazioni del campionato, che potrebbero a sorpresa vedersi negata l’iscrizione. Situazioni da brividi per i tifosi, in attesa di buone notizie, ma il rischio è concreto.

Entro la mezzanotte di ieri, c’era la vera e propria corsa contro il tempo per iscriversi al campionato di Serie B. Per la quale potrebbero non mancare i colpi di scena. Il Lecco, promosso domenica dopo aver vinto la finale playoff in Serie C contro il Foggia, rischia la beffa non avendo trovato uno stadio disponibile. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è stato negato dalla Prefettura l’ok per lo stadio di Padova. Stamattina, all’apertura degli uffici di Lega, si scoprirà se sarà arrivata in tempo una Pec con una soluzione ulteriore.

Stesso discorso valido per la situazione della Reggina, che stava cercando di regolarizzare in extremis la propria situazione debitoria e doveva versare entro ieri sera 7,5 milioni di euro per gli stipendi arretrati e per le spettanze Irpef e Inps. A breve, si saprà se il club calabrese avrà adempiuto sul gong. Spettatrici interessate Brescia e Perugia, che in quest’ordine sono le prime ad avere diritto al ripescaggio in Serie B. Nel frattempo, in Serie C, l’esclusione del Siena farà posto all’Atalanta Under 23.