Blitz e cessione da incubo, era l’unico incedibile

Serie A, i big del centrocampo rischiano di salutare i rispettivi club: tra loro c’è però un incedibile

Conclusa la stagione sul campo è ora tempo per i club di Serie A di concentrarsi sul mercato. E anche in Italia, come nel resto d’Europa, c’è lo spauracchio chiamato Arabia Saudita.

L’estate 2023 si sta caratterizzando con i grandi colpi messi a segno sul mercato arabo. Da Benzema a Kante, passando per Koulibaly. Chi è già certo e chi ad un passo dal lasciare l’Italia per approdare nel torneo in cui già milita Cristiano Ronaldo. E in quest’ottica c’è soprattutto Marcelo Brozovic tra i più corteggiati. Il giocatore croato non è però l’unico centrocampista che rischia di lasciare il proprio club.

Sondaggio CM.IT, è Tonali il vero incedibile

In questo senso, infatti, abbiamo deciso di promuovere un sondaggio sulla nostra pagina Twitter, chiedendo quale dei centrocampisti attualmente in bilico dovrebbe essere considerato il più incedibile.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔥 Si infiamma il #calciomercato dei centrocampisti, tanti nomi pesanti in bilico: quale di questi dovrebbe essere maggiormente incedibile a vostro avviso 🤔❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 21, 2023

Per il 34,8% la risposta è Sandro Tonali. Il giocatore del Milan è sempre più vicino al Newcastle. Gli inglesi disputeranno la prossima Champions League e puntano a fare un mercato da sogno. Per questo hanno messo nel mirino il centrocampista rossonero, con una prima offerta tra i 50 e i 60 milioni di euro. Tonali non è però il solo possibile partente. Anche Sergej Milinkovic-Savic, con un solo anno di contratto che lo lega alla Lazio, potrebbe lasciare il club capitolino. Per il serbo non è da escludere la possibile permanenza in Serie A, magari con l’approdo in un’altra big come Inter o Juventus. E il 30,3% dei partecipanti al sondaggio pensano che debba essere lui il vero incedibile di questo mercato.

In casa Inter abbiamo sottolineato la situazione delicata legata a Marcelo Brozovic. Il croato ha grandi estimatori tra Arabia Saudita e Barcellona e la sua partenza potrebbe garantire all’Inter un restyling della linea mediana. Il 20,2% però ritiene che Brozovic debba essere incedibile. Più bassa invece la percentuale di coloro che hanno votato per Adrien Rabiot. Il francese, in scadenza di contratto con la Juventus, potrebbe restare a Torino, ma anche scegliere di approdare in Premier League. A votarlo il 14,6%.