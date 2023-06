“Garcia non mi entusiasma”. E ce n’è anche per la Juventus: “Grazia ricevuta”

Visione critica su Garcia nuovo allenatore del Napoli, ma il commentatore va all’attacco anche della Juventus

Il Napoli riparte da Rudi Garcia in panchina. Compito non facile per l’allenatore francese, che alla guida degli azzurri dovrà confermare il rango di campioni d’Italia. La scelta di De Laurentiis, in questi giorni, ha raccolto diverse voci critiche tra gli addetti ai lavori.

Anche il giornalista Maurizio Pistocchi, intervenuto su ‘Tv Play’, non si è espresso in termini particolarmente favorevoli sull’ex allenatore della Roma. “E’ un usato sicuro – ha spiegato – Ma non mi entusiasma. E’ un buon allenatore ma senza quel quid in più che hanno nomi alla Luis Enrique, Nagelsmann, Spalletti, De Zerbi, Guardiola. Il Napoli dovrà fare una grande stagione per difendere lo scudetto, al posto di De Laurentiis avrei preso un altro allenatore. Ma hanno avuto tutti difficoltà, visto che non è un club all’avanguardia con le strutture. Avrei preso De Zerbi o Dionisi“.

Pistocchi attacca Zaniolo: “E’ molto peggiorato”. E sulla Juventus…

Nel corso del suo intervento, Pistocchi ha criticato anche il momento di un giocatore come Nicolò Zaniolo, che intervistato in esclusiva da Tv Play ha aperto alla possibilità di un ritorno in Italia in sede di mercato.

Il suo parere su Zaniolo è che rispetto al passato sia regredito: “Con l’andare del tempo ha perso velocità e agilità. E’ un talento inespresso, adesso cerca molto i duelli individuali, senza badare troppo al collettivo. Non è diventato un top e lo vedo molto peggiorato. Gli è mancata la testa e non so se potrà averla in futuro”. Chiusura altrettanto polemica nei confronti della Juventus, al termine della tempesta giudiziaria che ha coinvolto i bianconeri ma che si è conclusa con danni limitati. Troppo, secondo Pistocchi: “La Juventus è rimasta in Serie A per grazia ricevuta”.