Cristiano Ronaldo senza fine: sempre di più nella storia

Cristiano Ronaldo continua a scrivere la storia del calcio; ennesimo record raggiunto dal fenomeno portoghese

Con i campionati conclusi, gli ultimi impegni stagionali sono quelli delle nazionali; abbiamo visto l’Italia impegnata in Nations League con gli azzurri sconfitti in semifinali contro la Spagna poi vincitrice del torneo, ai calci di rigore, contro la Croazia. Per gli uomini di Mancini buono il successo con l’Olanda che è valso, agli azzurri, il terzo posto nella competizione.

Non solo la Nations League ma anche gli impegni di qualificazione per i prossimi Europei; tra le nazionali di livello impegnate questa sera non possiamo non menzionare il Portogallo. I ragazzi di Roberto Martinez, dopo il netto successo sulla Bosnia, erano chiamati alla trasferta in Islanda per mettere un altro mattone importante verso il prossimo Europeo. Una partita nervosa con i padroni di casa che hanno finito in inferiorità numerica per l’espulsione, nei minuti finali, di Willumsson.

Giocare in dieci contro undici non è mai semplice soprattutto se dall’altra parte del campo è presente un giocatore come Cristiano Ronaldo; l’ex attaccante della Juventus è apparso nervoso nel corso della partita e, probabilmente, per un risultato che non stava arrivando. Come spesso accade, però, è stato proprio lui a risolvere la situazione con una rete al minuto ottantanove. Gol importante per la sua nazionale che vola a dodici punti dopo quattro giornate; il Portogallo mantiene il primo posto nel girone e, la prossima giornata contro la Slovacchia, potrebbe essere fondamentale per la qualificazione diretta al prossimo Europeo. Per l’ex Real Madrid, però, una serata storica non solo per l’ennesimo gol.

Cristiano Ronaldo, altro record raggiunto: 200 partite con la nazionale

E’ uno dei giocatori più forti della storia del calcio e, nonostante una carta d’identità non più giovanissima, continua a scrivere pagine importantissime nella storia del calcio; Cristiano Ronaldo, quando appenderà gli scarpini al chiodo, lascerà un ricordo incancellabile visto quanto ha fatto e continua a fare per uno degli sport più seguiti al mondo.

Questa sera, contro l’Islanda, è arrivato un altro record, l’ennesimo di una carriera a dir poco incredibile. Sono duecento le partite giocate con il Portogallo; duecento volte con la maglietta della nazionale portoghese. Un numero incredibile e che testimonia, qualora ci fosse ancora qualche dubbio, l’incredibile storia tra Cristiano Ronaldo e la sua nazionale. Ennesima partita, ennesimo gol e ennesimo record del talento portoghese; più l’età avanza e più l’ex Juventus continua a stupire. Il tempo sembra non passare mai per uno dei giocatori più forti del calcio e che continua a lasciare un segno indelebile nella storia di uno degli sport più seguiti al mondo.