Bonucci e l’addio alla Juve: il difensore esce allo scoperto

Il messaggio del centrale italiano è arrivato in serata: la decisione sembra davvero essere stata presa

Lo scorso 1 maggio ha compiuto 36 anni, ma la voglia di giocare ad altissimi livelli è davvero tanta.

Leonardo Bonucci vuole essere ancora importante sia alla Juventus che in Nazionale. L’ultima apparizione in azzurro, contro la Spagna, in Nations League, non è stata per nulla brillante, anzi. Il centrale di difesa, protagonista in negativo, del primo gol subito, non ha però alcuna intenzione di mollare. Nel 2024 c’è l’Europeo e lui vorrebbe esserci, ma evidente che una chiamata di Roberto Mancini dipenderà molto da quanto e come giocherà con la sua squadra di club.

In queste ore si sta parlando tanto di un possibile addio, anche perché l’ultima stagione in bianconero non è stata positiva. Ha giocato poco e spesso male; gli infortuni lo hanno condizionato parecchio e alla fine le presenze sono state 26, di cui 16 in Serie A e 6 in Champions League, per un poco più di 1500 minuti. Non tantissimi.

Bonucci così stamani è stato accostato al Marsiglia. Si è parlato anche della possibilità che i bianconeri siano disposti a pagare parte dell’ingaggio di ben sei milioni di euro netti a stagione.

Juventus, la posizione di Bonucci: il messaggio social

Bonucci, è evidente, non è stato un punto fermo della Juventus, con Massimiliano Allegri che gli ha preferito Danilo e Bremer, ma anche Gatti e Rugani.

Il centrale classe 1987, però, non appare intenzionato a mollare: il messaggio social – una storia Instagram in cui mostra lo stemma della Juve – sembra andare verso questa direzione. Bonucci, dunque, vuole tenersi stretto il bianconero, per conquistare anche l’Europeo con l’Italia.