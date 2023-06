La Juve gli paga l’ingaggio per mandarlo via: ha già un nuovo club

Le strade con la Juventus potrebbero separarsi già questa estate: si va verso l’addio con la ‘Vecchia Signora’

Quale futuro per Leonardo Bonucci? La Juventus si interroga sul capitano, in difficoltà nell’ultima apparizione con la maglia della Nazionale.

L’esperto difensore è stato frenato dagli infortuni nell’ultima stagione e ha giocato con il contagocce nello scacchiere di Allegri. Bonucci però ha come obiettivo l’europeo della prossima estate con l’Italia e conserva la fiducia del Ct Mancini che lo tiene sempre un elemento importante in chiave azzurra. A patto però che trovi continuità nel club di appartenenza, cosa che la Juve e Allegri non possono garantirgli. Il tecnico bianconero, in attesa delle mosse sul mercato, pare deciso a puntare sulla coppia Danilo-Bremer in difensa con Gatti e Rugani al momento primi rincalzi, senza dimenticare inoltre l’ascesa del baby Huijsen (fresco di rinnovo). Bonucci al momento sarebbe a tutti gli effetti una quinta scelta, con le parti così che aprirebbero all’addio del difensore questa estate come riporta il quotidiano ‘Tuttosport’.

Calciomercato Juventus, Bonucci verso l’addio: è la quinta scelta di Allegri

Il centrale classe ’87 ha ancora un altro anno di contratto con la Juventus, a oltre 6 milioni di euro netti a stagione (12 milioni lordi). La ‘Vecchia Signora’ sarebbe anche disposta a pagare parte dell’ingaggio dell’ex Inter e Bari, con il suo agente Lucci che si starebbe già muovendo per sondare nuove destinazioni.

Tra queste potrebbe esserci il Marsiglia in Francia, in attesa di scegliere il nuovo allenatore dopo l’addio in panchina di Tudor. Bonucci intanto avrebbe presentato la domanda per l’iscrizione al corso di allenatore a Coverciano, ma la sua intenzione è chiara e ovvero proseguire un altro anno per strappare la convocazione ad Euro 2024 con la maglia della Nazionale. L’ultima ribalta prima di chiudere la carriera: da capire se lo farà ancora alla Juve, o le parti converranno per un addio – non traumatico – che sarebbe la soluzione ideale per le necessitò di entrambe le parti.