Altro colpo da 80 milioni: arriva al posto di Vlahovic

Sarà l’estate dei centravanti, di un valzer potenziale di grandissime punte che può stravolgere e rivoluzionare il mercato internazionale. In Serie A ne abbiamo un esempio, anche se di dimensioni relativamente minori per caratura dei giocatori e soprattutto cifre in ballo.

A partire dalla Roma che cerca un bomber titolare al posto dell’infortunato Abraham, ma la situazione Lukaku mette in forse anche l’Inter che non sa se potrà contare di nuovo sul belga. Allo stesso modo Dusan Vlahovic resta il calciatore più importante che rischia di lasciare il nostro campionato. La Juventus senza Champions è costretta almeno ad ascoltare offerte e se ne dovessero arrivare di allettanti allora la pista per l’addio potrebbe aprirsi sul serio. Tra queste anche quella che porterebbe al Bayern Monaco, alla ricerca di una punta di peso e di livello assoluto. Lo ha confermato il presidente Hainer: “Si sa che stiamo cercando un centravanti. Ma non ce ne sono molti di quel tipo e sono tutti piuttosto costosi”. I bavaresi hanno le risorse per spendere anche 100 milioni, ma per filosofia difficilmente decidono di fare follie sul mercato. Kane e Osimhen sono i nomi princiapli, i sogni, poi Kolo Muani e Vlahovic che arrivano in seconda battuta. Ma c’è anche un altro profilo in Serie A che interesserebbe al Bayern.

Non solo Vlahovic, il Bayern pensa anche a Hojlund

Secondo ‘Sport1’, infatti, oltre ai quattro top nei pensieri del Bayern Monaco ci sono anche altri due nomi. Il primo è Goncalo Ramos del Benfica, protagonista di un ottimo Mondiale e in generale di un’annata da 27 gol. Il noto portale riporta che Mendes lo avrebbe già offerto più volte ai bavaresi.

L’altro è Rasmus Hojlund dell’Atalanta, tra i giovani talenti più chiacchierati d’Europa dopo l’ottima stagione a Bergamo. Ma anche questi due giocatori, si legge, avrebbero un costo esorbitante tra gli 80 e i 100 milioni. E Hainer ribadisce che il Bayern guarda sempre anche alla stabilità finanziaria del club, comunque “convinto” che si troverà “una buona soluzione”. Anche perché a Monaco non hanno neanche paura di lanciare i giovani. Una delle alternative sarebbe addirittura quella di promuovere Mathys Tel, classe 2005 arrivano un anno fa dal Rennes e già autore di 5 gol in campionato. La punta francese contenderebbe il posto a Choupo-Moting che ha dato comunque buonissime garanzie in termini realizzativi. Hojlund è un nome osservato a livello internazionale, ma anche in Italia – magari con qualche buon ufficio – resta tra i profili possibili per la stessa Juve. A cifre più basse ovviamente.