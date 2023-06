Quattro cessioni per un top: Vlahovic via dalla Juve a 70 milioni più bonus

Il futuro di Vlahovic rischia di essere lontano dalla Juventus; sul serntravanti serbo, infatti, è forte l’interesse di un top club

L’ultima stagione della Juventus ha avuto diversi problemi; in campo la squadra non è riuscita a raggiungere nessun obiettivo e, a livello extracalcistico, i bianconeri rischiano di restare fuori dalle competizioni europee per un anno. Tra le difficoltà non possiamo non menzionare il rendimento di alcuni giocatori da cui ci si aspettava decisamente di più; uno di questi è sicuramente Vlahovic.

L’ex Fiorentina, tra problemi fisici e un sistema di gioco che non lo ha evidentemente aiutato, ha faticato a dare il contributo atteso da un giocatore con le sue caratteristiche. Il centravanti sarebbe dovuto essere uno dei punti di forza della Juventus, quel giocatore capace di risolvere diverse partite. Centravanti abile fisicamente, forte nel gioco aereo e con una discreta tecnica; nessuna di queste caratteristiche è stata esaltata ai massimi livelli.

In questa sessione estiva di mercato non è da escludere una possibile cessione di Vlahovic; abbiamo parlato di un sistema di gioco che non lo valorizza. A questo bisogna aggiungere la mancata qualificazione alla prossima Champions e il rischio che, di fronte a determinate offerte, sia difficile avere la forza per rifiutare e tenere il giocatore alla corte di Allegri. E’ chiaro che per privarsi di Vlahovic, la Juventus vuole monetizzare il più possibile; il centravanti ha una valutazione di ottanta milioni tra fissi e bonus. Prezzo decisamente alto ma esiste una squadra che vuole fare di tutto per portare l’attaccante nella propria rosa.

Vlahovic, l’Atletico Madrid ci prova: quattro addii per arrivare al centravanti

Il club decisamente interessato a Vlahovic è l’Atletico Madrid; i Colchoneros, nell’ultima stagione, hanno chiuso il campionato al terzo posto. Stagione di alti e bassi con i ragazzi di Simeone mai realmente in lotta per il titolo conquistato, alla fine del campionato, dal Barcellona. Proprio per tornare a competere per la Liga il club spagnolo vuole rinforzare la squadra e tra gli obiettivi principali troviamo un centravanti da venti/venticinque gol a stagione.

Secondo quanto riportato da Diariogol, l’Atletico Madrid vuole mettere le mani su Vlahovic sfruttando la mancata qualificazione Champions della Juventus e una stagione, l’ultima, in cui l’attaccante serbo ha faticato a dare un contributo importante. Come detto, la trattativa non è per nulla semplice considerando la richiesta, decisamente alta, per i bianconeri; ottanta milioni di euro (tra parte fissa e bonus) non sono una cifra facilmente raggiungibile dai Colchoneros.

L’Atletico Madrid, sempre secondo quanto riferisce Diariogol, il club spagnolo ha bisogno di cedere e sono quattro i giocatori che possono lasciare la squadra di Simeone; stiamo parlando di Morata, Carrasco, Llorente e Lemar. Su Vlahovic, però, bisogna considerare anche l’interesse di altri club; in questa finestra estiva di mercato, dunque, il centravanti bianconero potrebbe lasciare la Juventus dove non è riuscito (soprattutto nell’ultima stagione) a rendere secondo le sue potenzialità. Dobbiamo solo aspettare per capire il futuro di un attaccante che rischia di essere grande protagonista del mercato estivo.