Juventus esclusa dalle coppe europee: c’è la data

Novità importantissime sul futuro della Juventus nelle prossime coppe europee; i bianconeri dovrebbero disputare la Conference League

Una stagione da dimenticare il prima possibile; la Juventus, per il secondo anno consecutivo, non ha vinto nessun trofeo. Situazione inaccettabile per un club abituato a vincere sempre. In campionato i bianconeri hanno faticato fin da subito a tenere il passo del Napoli e la penalizzazione non può essere la giustificazione per il cammino fatto in Serie A. Ha sicuramente influenzato il percorso dei ragazzi di Allegri passati dal meno quindici al più quindici e, infine, al meno dieci.

Se in campionato esiste un piccolo alibi, lo stesso non si può dire per le coppe dove il percorso è stato assolutamente negativo; la Juventus, infatti, è uscita ai gironi di Champions (dopo cinque sconfitte su sei partite) e in semifinale sia di Coppa Italia sia di Europa League. La sconfitta con il Siviglia ha messo la parola fine alle residue speranze di chiudere la stagione con un trofeo.

Proprio per quanto riguarda le coppe, i ragazzi di Allegri si sono qualificati alla prossima Conference League; la terza competizione europea, nei suoi primi due anni dalla nascita, ha visto le italiane protagoniste con la Roma a vincere la prima edizione e la Fiorentina arrendersi, nel finale, contro il West Ham. La Juventus potrebbe essere la seconda italiane, in tre edizioni, a vincere la coppa ma i bianconeri devono fare i conti con la UEFA e una possibile squalifica che lascerebbe Pogba e compagni fuori da ogni competizione europea.

Juventus e la squalifica della UEFA: il possibile scenario

La società bianconera, in campionato, ha subito due penalizzazioni che hanno complicato il cammino dei ragazzi di Allegri; la Juventus, però, rischia di subire una nuova stangata e questa volta a livello internazionale. Facciamo riferimento alla possibile squalifica in arrivo dalla UEFA con Bonucci e compagni che rischiano di passare una stagione senza disputare partite di rango europeo.

Su questa vicenda è intervenuto Franco Leonetti; il giornalista, ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato che “la UEFA deve prendere una decisione entro il trenta giugno“. Manca dunque sempre meno alla deadline per capire se la Juventus, il prossimo anno, potrà giocare in Europa. L’eventuale esclusione potrebbe anche essere accettata senza troppi drammi; sempre Franco Leonetti, ai microfoni di TvPlay, ha aggiunto che “i bianconeri non sarebbero poi così felici di disputare la Conference League sia per un discorso logistico (trasferte molto lunghe) sia per la questione legata ai premi“.

La Juventus, dunque, potrebbe anche prendere senza troppi drammi la notizia di essere fuori dalla Conference anche perché permetterebbe alla squadra di porre l’obiettivo esclusivamente sul campionato e sappiamo benissimo quanto giocare una partita a settimana, soprattutto da marzo in avanti, possa fare la differenza. Franco Leonetti ha poi sottolineato che “la decisione della UEFA è importante anche per il settlement agreement“. In conclusione possiamo sottolineare come la Juve sia in attesa per capire se, nella prossima stagione, si giocherà in Europa o se (dopo tanti anni) si tornerà a disputare una sola gara settimana.