DIRETTA finale Conference League, Fiorentina-West Ham: FORMAZIONI UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre la finale della ‘Eden Arena’ tra la Fiorentina di Italiano e il West Ham di Moyes in tempo reale

La Fiorentina affronta il West Ham a Praga nella gara finale che assegna la coppa della Conference League per la stagione 2022-23. Una sfida di sola andata che mette in palio il terzo trofeo europeo per importanza che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Del Cerro Grande.

Da una parte i viola di Vincenzo Italiano, che hanno chiuso all’ottavo posto in Serie A, sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi piazzati secondi nel loro gruppo dietro al Basaksehir ed aver eliminato il Braga ai sedicesimi di finale, il Sivasspor agli ottavi, il Lech Poznan ai quarti e il Basilea in semifinale. Dall’altra gli ‘Hammers’ di David Moyes, che sono arrivati quattordicesimi in Premier League, hanno invece vinto il loro girone davanti all’Anderlecht saltando così il playoff con i retrocessi dall’Europa League ed hanno avuto la meglio nell’ordine sull’AEK Larnaca, sul Gent e sull’AZ Alkmaar. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet sia su Sky Sport che sulla app di Dazn, ma anche in chiaro su Tv8. In caso di parità al 90esimo si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Eden Arena’ tra Fiorentina e West Ham in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Fiorentina-West Ham

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Jovic. All.: Italiano.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson; Rice, Soucek; Bowen, Paqueta, Benrahma; Antonio. All.: Moyes

ARBITRO: Del Cerro Grande (SPA)