Addio Bonucci, l’erede alla Juventus è stato già scelto

Tra Juventus e Bonucci filtra aria di addio, l’erede del difensore centrale sarebbe già stato scelto

Il suo contratto con la Juventus terminerà nel 2024, ma Leonardo Bonucci potrebbe anticipatamente salutare il club bianconero.

La stagione del difensore centrale è stata estremamente deludente: 26 le gare disputate, tante insufficienze, diversi infortuni e un posto sostanzialmente perso nella seconda parte di stagione. Ecco quindi che il numero 19 potrebbe anticipatamente dire addio al club bianconero. E’ stato lo stesso Bonucci, dopo la brutta prestazione contro la Spagna in Nations League, a lanciare un indizio ai microfoni sottolineando come non sia stato soddisfatto delle poche prestazioni collezionate durante l’anno e di come non l’abbiano aiutato a trovare la forma giusta.

Sondaggio CM.IT, Juve: Scalvini l’uomo giusto per la difesa

L’ipotesi di un addio anticipato quindi non è da escludere e proprio su questo tema abbiamo voluto proporre un nuovo sondaggio sul nostro account Twitter. Abbiamo infatti chiesto chi dovrebbe acquistare la Juventus per sostituire il giocatore classe 1987.

📊 MOMENTO SONDAGGIO📊 🔥#Bonucci potrebbe dire addio alla #Juve già questa estate, in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. I bianconeri con chi dovrebbero eventualmente sostituirlo❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 20, 2023

La scelta espressa dai follower è piuttosto chiara. Il nome giusto per la retroguardia bianconera è quello di Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta, classe 2003 e futuro perno della Nazionale azzurra. Il giovane nerazzurro è stato scelto da ben il 46,8% dei votanti. Più indietro nelle gerarchie invece è Peer Schuurs, centrale olandese del Torino. Il giocatore di scuola Ajax è stato votato dal 22,6% dei partecipanti al sondaggio. Ha ricevuto invece il 17,7% dei voti Nikola Milenkovic, altro centrale del campionato italiano. Il serbo della Fiorentina è stato accostato a diversi club, così come Schuurs, ma viene ritenuto la terza opzione che la Juventus dovrebbe considerare. Ultimo invece è Eric Garcia. Lo spagnolo del Barcellona è stato scelto dal 12,9% ed è in uscita dai catalani. Per lui si è parlato soprattutto di Inter, con i nerazzurri che sono a caccia di nuovi innesti in difesa.