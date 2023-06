Marotta trova la formula magica: prestito all’Inter con riscatto a 10 milioni

Inter a caccia di rinforzi e uno dei colpi di mercato può arrivare dal Barcellona: la formula ingolosisce il club nerazzurro

Dopo la visita in sede da parte di Federico Pastorello il mercato dell’Inter è ancor più in grande fermento. In particolare la società nerazzurra è al lavoro per quanto riguarda il reparto difensivo.

Il rinnovo di de Vrij è ormai cosa fatta, così come molto vicino è il riscatto di Acerbi. Necessari però saranno almeno un paio di acquisti per quanto riguarda il settore difensivo. Skriniar lascerà il club destinazione Paris Saint-Germain e anche il contratto di D’Ambrosio terminerà a fine stagione. Ecco quindi che sicuramente arriveranno nuovi acquisti: vi abbiamo raccontato dell’interesse per il giovane tedesco Bisseck, ma dalla Spagna rimbalza ora un nuovo profilo.

Calciomercato Inter, occasione Garcia: il Barcellona lo cede

Il club vuole svecchiare il reparto difensivo e secondo ‘Sport’ uno dei nomi a cui l’Inter è maggiormente interessato è quello di Eric Garcia, giovane difensore centrale in forza al Barcellona.

Approdato in Catalogna nell’estate 2021 a parametro zero dal Manchester City, il classe 2001 non ha disputato molte gare in questa stagione complice la grande concorrenza nel proprio ruolo. Xavi lo ha sempre utilizzato come quarto centrale, alle spalle di Araujo, Christensen e Kounde. A complicare le cose ora ci sarà il nuovo arrivo a costo zero di Inigo Martinez dall’Athletic Bilbao. Il giocatore vorrebbe restare, ma sa di avere scarso minutaggio a disposizione e di partire indietro nelle gerarchie. Dalla Catalogna sottolineano dunque come il calciatore sia in vendita e sia finito nel mirino nerazzurro. In casa Barcellona l’Inter osservava con grande attenzione Franck Kessie, ma la pista che porta all’ivoriano si è parecchio complicata. Più facile invece arrivare al giovane difensore centrale.

I ‘Blaugrana’ lo valutano tra i 10 e i 15 milioni di euro. Per l’Inter non è semplice effettuare acquisti cash, ma dalla Spagna aprono ad un possibile prestito, purché sia inserito un’opzione di riscatto, una formula gradita a Marotta e alla dirigenza interista. Un altro vantaggio è che dalla Premier, nonostante l’interesse, non si sia fatto avanti nessuno in maniera concreta. La situazione potrebbe quindi evolversi notevolmente nei prossimi giorni. La pista Garcia non va esclusa: per ragioni anagrafiche e per tipologia di operazione il centrale spagnolo potrebbe davvero fare comodo a Simone Inzaghi.