Incontro per soffiarlo a Inter e Lazio: doppio jolly per la Juventus

La Juventus fa sul serio, vertice in programma per strapparlo alla concorrenza: Ranocchia e Soulé sul piatto per portarlo alla corte di Allegri

La Juventus si muove sul mercato e non solo per il centrocampista da consegnare a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione.

Frattesi e Milinkovic restano due obiettivi caldi in mediana, ma tutto è subordinato al futuro di Adrien Rabiot: il tecnico bianconero spinge per il rinnovo del francese e solo con il suo addio la ‘Vecchia Signora’ affonderebbe il colpo per un nuovo colpo a centrocampo. Intanto Manna e Calvo sono pronti a svecchiare le fasce dello scacchiere di Allegri. A destra avanza Castagne, in pole su Holm e Singo con il sempre più probabile addio di Cuadrado. Mentre a sinistra, oltre a Carlos Augusto, il nome che avanza è quello di Parisi dall’Empoli.

E all’inizio di questa settimana è in programma un vertice, probabilmente a Milano, tra la Juve e il Ds dei toscani Accardi per il giovane terzino che piace anche a Inter e Lazio. Nella trattativa con l’Empoli possono rientrare come pedine di scambio Soulé e Ranocchia, con quest’ultimo che non è stato riscattato dal Monza.