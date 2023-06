Sfumano 9 milioni per la Juventus: Galliani fa saltare l’affare | CM.IT

Il Monza di Galliani e Palladino ha deciso: salta l’operazione da 9 milioni di euro con la Juventus. Il futuro rimane incerto per il giocatore

Niente riscatto da parte del Monza per Filippo Ranocchia. Il giovane centrocampista tornerà alla Juventus dopo la stagione in prestito vissuta in Brianza sotto la guida Palladino.

Il club brianzolo – come raccolto da Calciomercato.it – non ha infatti esercitato il diritto di riscatto sul giocatore nato a Perugia, fissato a 9 milioni di euro. La Juve nell’operazione aveva inserito la possibilità di controriscattarlo a 11 milioni. L’ex Vicenza era sbarcato insieme all’altro juventino Rovella (quest’ultimo in prestito secco) al Monza la scorsa estate, con la società gestita da Galliani che aveva sborsato 400 mila euro per il prestito oneroso e poi decidere a fine stagione l’eventuale riscatto o meno di Ranocchia. Alla fine i biancorossi hanno mollato il 22enne centrocampista, che a differenza di Rovella non ha convinto con la maglia del Monza.

Calciomercato Juventus, Ranocchia torna alla Continassa: il Monza non lo riscatta

Ranocchia già con Stroppa partiva in una posizione da rincalzo nelle gerarchie, cose che non sono migliorate poi con l’avvento in panchina di Palladino malgrado la stima del giovane tecnico per il giocatore.

Il classe 2001 ha collezionato appena 14 gettoni complessivi, soltanto cinque dal primo minuto, segnando un gol su punizione (il primo assoluto in Serie A) nella gara di San Siro persa contro il Milan. Ranocchia nella parte conclusiva della stagione è finito nel dimenticatoio, visto che non è stato utilizzato da Palladino nelle ultime otto partite di campionato dopo un affaticamento muscolare accusato in allenamento. L’ultima apparizione col Monza risale addirittura al 18 marzo contro la Cremonese, quando fece il suo ingresso in campo a metà ripresa. Adesso Ranocchia tornerà alla Juventus e sarà valutato nel ritiro estivo da Allegri, prima che la dirigenza bianconera e il tecnico prendano una decisione definitiva sul suo futuro. Probabile comunque una nuova partenza con la formula del prestito per il nativo di Perugia, che ha ricevuto già diversi sondaggi dal massimo campionato.