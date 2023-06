Rivoluzione Juve: “Vlahovic via per meno di 80 milioni. Milinkovic arriva così”

Il punto sul mercato dei bianconeri tra possibili colpi a centrocampo e uscite: ecco cosa può succedere

C’è tanta carne al fuoco per il mercato della Juventus. Tra entrate e uscite, il club bianconero avrà davvero molto da fare durante questa estate.

Le attenzioni, in questo momento, sono puntate soprattutto a centrocampo, dove si sta facendo un tentativo – come scritto su Calciomercato.it – per tenere Rabiot. Ma la Juventus si sta guardando attorno e in caso di partenza del francese, è già pronto il sostituto, Sergej Milinkovic-Savic.

Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, intervenuto a TvPlay, ha fatto il punto della situazione: “Sono anni che il serbo è sul taccuino della Juve, ma prima non c’erano le condizioni di adesso. Se resta Rabiot, Savic non sarebbe una priorità, bensì un’opportunità di agosto, anche vista le difficoltà e la concorrenza per Frattesi. Con Lotito non è facile, ma non ha più il coltello dalla parte del manico, ha meno potere di contrattazione. La Juve è fiduciosa che possa spendere non più di 30 milioni. Ci sono, poi, pedine di scambio come Rovella e Pellegrini. E’ una fase preliminare fino a quando non si avranno certezze sul francese”.

Tra Rabiot e Zaniolo – “Per il francese la Juve mette sul tavolo sette milioni per una stagione, il problema non è il giocatore ma chi lo gestisce, che sta aspettando altre offerte. Sarà difficile che il francese accetti l’offerta bianconera. Zaniolo? La Juve ha in ballo dei discorsi con il Galatasaray, soprattutto con McKennie, ma non è facile come operazione, può, però, tornare di moda ad agosto, quando il quadro sarà più chiaro”.

Calciomercato Juve, addio Vlahovic e Chiesa: il punto di Guidi

Guidi fa poi un punto sulle possibili cessioni. Non solo esuberi e calciatori che non rientrano più nei piani della società, ma anche pezzi da novanta possono lasciare.

Si parla chiaramente di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic: “Hanno delle problematiche entrambi – prosegue il giornalista -. Le richieste di Federico sono molto alte e non penso siano una provocazione, anche perché fanno riferimento a quanto si dissero quando fu acquistato. Gli era stato promesso che il suo stipendio sarebbe stato equiparato a quello dei top player. Vlahovic? Ha avuto diversi problemi fisici e sempre all’inguine. Questo potrebbe spaventare in ottica mercato. Non credo che se la Juve dovesse venderlo riuscirebbe a prendere gli 80 milioni richiesti”.