Ancelotti, svolta clamorosa: manca soltanto l’ufficialità

Carlo Ancelotti ancora al centro di rumours sul suo futuro, potrebbe esserci una svolta a sorpresa in arrivo

Una stagione, quella appena conclusa, non entusiasmante per Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Conclusa con un trofeo, è vero, con la conquista della Coppa del Re, ma con un campionato in cui il duello con il Barcellona è stato perso nettamente e con una eliminazione assai rotonda nel punteggio e nel divario emerso in campo contro il Manchester City. Le voci sul futuro proseguono ed è possibile che a breve il tecnico emiliano non sia più sulla panchina dei ‘Blancos’.

Sullo sfondo, c’è sempre l’interessamento del Brasile, che da tempo lo ha puntato per affidargli la panchina in vista dei Mondiali 2026. Secondo i media brasiliani, entro fine mese dovrebbe arrivare l’annuncio definitivo. Il tecnico potrebbe rimanere al Real fino al prossimo anno, quando il suo contratto scadrà regolarmente, ma il presidente della federcalcio verdeoro, Ednaldo Rodrigues, continua a ritenere di poter strappare l’accordo per un insediamento immediato. Sulla panchina della Seleçao, c’è ancora Menezes, tecnico ad interim, che per adesso ha smentito un accordo imminente. Nei prossimi giorni si farà chiarezza in maniera conclusiva.