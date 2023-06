Pereyra svincolato di lusso: ecco perché può servire a tutte le big

Pereyra si libererà a parametro zero dall’Udinese e rappresenta una grande occasione di mercato; il giocatore può servire a tutte le big

Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato ma le società si stanno già muovendo per andare a formare le rose del prossimo campionato; sono diverse le società che hanno l’obiettivo di rinforzarsi per andare a raggiungere i vari obiettivi. Nel calciomercato le trattative si possono concludere con qualsiasi formula e, oltre ai giocatori di altre società, a fare gola sono anche i parametri zero.

Gli svincolati possono far comodo e, in alcuni casi, sono anche calciatori di tutto rispetto; prendiamo, ad esempio, il caso della Roma con N’Dicka e Aouar che andranno a rinforzare e non poco la rosa giallorossa. Il primo è un difensore pronto a prendere, probabilmente, il posto di Ibanez mentre il centrocampista va ad aggiungere qualità nel sistema di gioco di Mourinho. Il mercato della Roma, però, non può fermarsi qui e tra i parametri zero occhio alla possibilità di arrivare a Pereyra; classe 1991 ha il contratto in scadenza, con l’Udinese, il prossimo trenta giugno e potrà firmare con qualsiasi squadra.

Parliamo di un giocatore che conosce perfettamente la Serie A, ha già giocato in squadre ambiziose (vedi la Juventus) e tatticamente parlando rappresenta un vero e proprio jolly. Sono diversi, infatti, i ruoli che può ricoprire Pereyra; nella Roma, possiamo ipotizzare, andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno destro a tutta fascia. I giallorossi hanno bisogno di rinforzare le corsie con giocatori di qualità e in grado di fornire assist agli attaccanti; Pereyra sembra essere il profilo ideale.

Non solo la Roma: Pereyra può servire anche alle milanesi e al Napoli

Abbiamo detto di come Pereyra potrebbe tornare utile alla Roma di Mourinho; un giocatore con le sue qualità, però, può far comodo a diverse squadre. Il classe 1991 servirebbe anche al Milan; i rossoneri nell’ultima stagione hanno avuto difficoltà sulla trequarti con Brahim Diaz che ha alternato ottime prestazioni a partite meno buone e un De Ketelaere che non è riuscito a dare il contributo sperato. Un giocatore come Pereyra, con la sua esperienza, andrebbe a risolvere non pochi problemi sulla trequarti rossonera.

L’ex Juventus, però, può essere utile anche all’Inter; i nerazzurri, a differenza del Milan, potrebbero aver bisogno di una mezzala offensiva in questa sessione di mercato. Ruolo che Pereyra può andare a ricoprire grazie al suo dinamismo e alla capacità di inserirsi alle spalle della difesa avversaria. La mezzala potrebbe farla anche al Napoli; i partenopei, dopo l’ufficializzazione di Rudi Garcia, devono pensare a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Pereyra, dunque, lo possiamo definire come uno svincolato di lusso; le sue caratteristiche farebbero comodo a quattro big del nostro campionato. Solo il tempo ci dirà dove giocherà il talento argentino.