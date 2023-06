Il Lecce cambia pelle: da Baroni all’impossibile Umtiti

Il Lecce, dopo la salvezza ottenuta nell’ultima stagione, sta programmando il futuro e bisogna risolvere le questioni di Baroni e Umtiti

L’ultima stagione di Serie A ha visto il successo del Napoli (i partenopei sono tornati a vincere lo scudetto dopo oltre trent’anni) e la clamorosa retrocessione della Sampdoria. I blucerchiati hanno chiuso il campionato all’ultimo posto e i numeri, in Serie A, sono stati decisamente negativi. Chi, invece, si è salvato è stato il Lecce; il club, dopo aver ottenuto la promozione, è riuscito anche a mantenere la categoria al termine di una stagione non semplicissima.

Il Lecce, infatti, si è trovato nella seconda parte di stagione a perdere il vantaggio ottenuto nei primi mesi di campionato; un problema non da poco con la squadra costretta a giocarsi, fino alla fine, la permanenza in Serie A. Il sospiro di sollievo è stato tirato alla penultima giornata quando il Lecce ha vinto in casa del Monza grazie ad un gol, su rigore in pieno recupero, di Colombo; una rete che ha scatenato i tifosi del club e ha portato Baroni (il tecnico) ad inginocchiarsi sul campo per quanto fatto in campionato.

Proprio Baroni è stato uno dei principali artefici dell’impresa del Lecce; il tecnico ha dato una precisa identità alla squadra portando una filosofia di gioco ben riconoscibile. Il Lecce cercava sempre di fare la partita e, specialmente in casa, sfruttava la spinta del proprio pubblico per andare a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Dopo quanto fatto nella scorsa stagione bisogna pensare al futuro e ad un campionato dove l’obiettivo sarà, nuovamente, la salvezza; l’esperienza maturata potrà sicuramente essere di grande aiuto ma non bisogna abbassare la concentrazione se si vuole restare nel massimo campionato italiano. Proprio sulla prossima stagione ha parlato Trinchera, il direttore sportivo del club che ha dato informazioni importanti.

Lecce, parla Trinchera: ecco cosa ha detto su Baroni e Umtiti

Il Lecce, dunque, si sta preparando alla prossima stagione; l’obiettivo, ovviamente, è ottenere la seconda salvezza consecutiva. La voglia è quella di affrontare il prossimo campionato di Serie A con Baroni. Sul futuro del tecnico ha parlato Trinchera, direttore sportivo del Lecce che ha dichiarato che “ci sarà l’incontro con Baroni per iniziare un un nuovo percorso insieme“. La volontà è quella di ripartire dal tecnico capace di portarre il club alla salvezza.

Trincherà, però, ha parlato anche di Umtiti; il difensore, nell’ultima stagione, si è preso la difesa del Lecce diventando un vero e proprio leader della squadra. Sul giocatore il direttore sportivo ha sottolineato che “Umtiti è stato un grande colpo dello scorso mercato estivo“. Il difensore, con la sua esperienza, è stato fondamentale per raggiungere l’obiettivo della salvezza.