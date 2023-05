Colombo salva il Lecce, Osimhen show per il Napoli | HIGHLIGHTS

Il Napoli passa in vantaggio già nel primo quarto d’ora del primo tempo con Osimhen, che troverà la doppietta personale al 54′. Al 63′ accorcia Ferguson per il Bologna e De Silvestri la pareggia agli sgoccioli. Il Lecce vince oltre il 100′ ed è ufficialmente salvo

Il Napoli, senza stimoli e con oramai lo scudetto in tasca da giorni, cerca in tutti i modi di far segnare quanti più gol possibili, riuscendoci, a Victor Osimhen, sempre più capocannoniere della Serie A. I partenopei infatti vanno in vantaggio proprio con una rete del bomber nigeriano, che trova anche il secondo gol pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo. Per gli emiliani accorcia le distanze Ferguson al 63′ e all’ 84′ De Silvestri infila Gollini per il 2 a 2. Annullato nel recupero finale un gol a Sansone per un fuorigioco.

Questa per il Napoli è l’occasione di far giocare anche coloro che hanno trovato meno spazio in questa stagione trionfante. Tra i pali al post di Meret infatti, troviamo Gollini e tra gli altri titolari ci sono anche Bereszynsky, che ha anche fornito l’assist dello 0-2 a Osimhen e Alessio Zerbin, che è stato protagonista di un momento di spavento nelle fila azzurre per uno scontro col suo compagno di squadra Zambo Anguissa.

A Monza invece, la partita tra il Monza e il Lecce si è risolta dopo 100 minuti di gioco. Il Lecce infatti trasforma con il rigore di Colombo che salva ufficialmente la squadra salentina, dopo anche un rigore parato a Gytkyjaer da parte di Falcone all’84’. All’81’, inoltre tra le file del Monza c’è stata anche l’espulsione di Giulio Donati. Questa per il Lecce è una vittoria storica che le permetterà di partecipare anche alla prossima stagione di Serie A.

Napoli 87, Inter 69, Lazio 68, Milan 64, Atalanta 61, Roma 60, Juventus 59, Torino 53, , Fiorentina 53, Monza 52, Bologna 51, Udinese 46, Sassuolo 45, Empoli 43, Salernitana 42, Lecce 36, Spezia 31, Verona 31, Cremonese 24, Sampdoria 19